У братській могилі в Бучі виявили тіло поліцейського: його застрелив російський снайпер

Російські окупанти чинили справжні звірства на Київщині. В одній з братських могил у Бучі знайшли десятки жорстоко вбитих людей, зокрема поліцейського.

За попередньою інформацією, правоохоронця застрелили. Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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У братській могилі знайшли тіло правоохоронця

У Бучі продовжують документувати вбивства українців окупантами. 10 квітня під час огляду тіл з масового поховання виявили й тіло поліцейського.

Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними був застрелений російським снайпером під час бойових дій в місті,

– зауважив Нєбитов.

Начальник поліції Київщини висловив щирі співчуття рідним та близьким колеги. Він підсумував, що пишається кожним поліцейським, який захищає українців, часом навіть ціною власного життя.

Дивіться фото, як у братській могилі знайшли тіло поліцейського / Фото Андрія Нєбитова

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