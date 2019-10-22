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      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Министр экономики заявил, что такие шутки, как песня Квартала 95 о поджоге дома Валерии Гонтаревой не только вредны для вашего рассудка и морального состояния, но и угрожают экономике Украины.

      На первый взгляд, звучит нелепо. Ну, где шутки из дешевого шоу, а где инвестиции в Украину? Какая разница, что шутят балаганные шуты на ярмарке, правда? И для прихода инвестиций гораздо важнее верховенство права, убрать силовиков от бизнеса и запустить, наконец, открытый рынок земли. В общем, кажется, что правительство перекладывает свою ответственность на другие плечи. Теоретически да. А практически, Тимофей Милованов прав.

      милованов
      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов / Фото Бізнес.медіа

      К теме: "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой

      Какой сейчас главный риск для Украины в экономике? Фактор Коломойского. Потому что он угрожает сотрудничеству Украины и МВФ. А для всех, абсолютно всех инвесторов, на сегодня наличие программы МВФ является необходимым условием для инвестиций. Недостаточным. Но необходимым. Инвесторы по всему миру смотрят на ситуацию в Украине и ждут, проявит ли себя новая украинская власть независимой от олигарха или останется у него на побегушках. И если останется, то об инвестициях и экономическом буме говорить не придется. Даже об экономическом росте говорить уже будет смешно. Уйдет МВФ, а с ним уйдет и основа для роста экономики. Макроэкономическая стабильность. И тогда люди вдруг удивятся, что Гонтарева то в Лондоне, а гривня падает в Киеве.

      И сейчас люди продолжают задаваться вопросом, насколько независим Зеленский от Коломойского. И тут вдруг лучшие друзья Зеленского, которым он, по их признанию, продолжает вычитывать шутки, атакуют Валерию Гонтареву, мерзко шутя по поводу ее сгоревшего дома. При этом надо понимать, что в МВФ и других наших дружественных организациях, поджог дома Гонтаревой воспринимают не иначе, как атаку на всех реформаторов. При этом за границей Украины, где не смотрят 1+1, мало кто сомневается, что к этому поджогу причастен Коломойский.

      И тут друзья Зеленского на канале Коломойского в мерзком стиле атакуют врага Коломойского. При том, что сам Зеленский обещал найти и разобраться и вообще наказать тех, кто дом поджег. Но он президент, он сказать другого и не мог. И интересно тут не то, что он говорит, а что он думает. И очень для многих инвесторов шутки Квартала отражают как раз то, что думает господин Зеленский. А если он так способен шутить над поджогом дома Гонтаревой, то вполне очевидным становится и его степень взаимоотношений с Коломойским. И его позиция по Приватбанку.

      Что сделает инвестор, который проведет такой ассоциативный ряд? Ничего. Он ничего не будет инвестировать. Риски слишком высоки. Риски того, что фактор Коломойского сыграет. При таком отношении Зеленского. При таком риске уровня зависимости Зеленского. Поэтому прав Милованов, как бы дико ни звучали его слова. И люди в Лондоне и Нью-Йорке уже обсуждают эту шутку. И уже сделали выводы. Потому что верховенство права – это в том числе контроль над олигархами. А если олигарх контролирует власть, то никакое верховенство права просто невозможно.

      Читайте также: Милованов о шутках "Квартала": это воспринимается как подтверждение связей олигархов с властью

      И Коломойский знает, что Милованов прав. Но Коломойскому плевать на инвестиции и ему хочется, чтобы МВФ ушел, и в Украине снова настали славные 90-е. Злит его другое. Злит его то, что в Украине оказалось достаточно много порядочных людей, которые вслух сказали то, что мерзость – это мерзость. И даже много порядочных министров. Слишком много для Коломойского. Не все же министры, в конце концов, прошли школу ПриватБанка. И могут теперь говорить правду. Вернее, не могут не говорить правду. И на белое не могут сказать черное. Не могут промолчать. Потому что им будет стыдно. И они это понимают. И понимают, что шутки по заказу олигарха – это не политическая сатира, а сортирный юмор. И это злит Коломойского. Ведь не для этого, по его мнению, выборы выигрывались. Он видит реакцию общества. И он злится. Выходит из себя. И натравливает на министра своих посипак. И вот уже Дубинский открытым текстом шантажирует президента и украинское общество. Пока Милованов министр – не будет земельной реформы. Люди Коломойского провалят любую земельную реформу, не дав голоса. А в парламенте их много. И без них монобольшинства не получается.

      Вот так вот, ключевая реформа, которая должна изменить к лучшему жизнь миллионов людей, становится заложником одного олигарха. И его эго. Коломойский и так уже атаковал базовую реформу, что привело к заметной ее кастрации. В таком виде, в котором сейчас ее предлагают принять, она не даст значительного эффекта для экономики в первые годы. Это все еще плюс, но уже не тот плюс, который будет заметен. Но, видимо, даже такой плюс может стать излишним в глазах Коломойского. В 90-е не было экономического роста. И Коломойскому он не нужен. Ему нужна дешевая рабочая сила и возможность для экспорта. И кризис, в котором обваливается курс гривни, это идеальная модель для его бизнеса. И осталось совсем ничего. Просто избавиться от МВФ. И от тех людей, которые разделяют западные ценности и позволяют себе открывать рот тогда, когда сам Коломойский говорит "Браво".

      И тут надо вспомнить, что рынок земли является частью программы МВФ. Которую всеми силами пытается сорвать Коломойский. И сейчас он нашел простой способ.

      Интересно: Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно

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      Автор: Сергій Фурса, Блог Соцмережі
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Горіла хата: скандал з 95 кварталом Публікації Валерія Гонтарева Тимофій Милованов Реформи Інвестиції МВФ Ігор Коломойський
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