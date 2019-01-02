Бразилець чекав два тижні в Україні на трансфер у "Динамо"

Легіонер "Динамо" Вітор Буено розповів, як тривали переговори між киянами та бразильським "Сантосом" щодо його трансферу. За його словами, йому довелося провести два тижні в Україні без роботи.

В інтерв'ю GloboEsporte.com бразилець Буено заявив, що переговори тривали повільно.

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"Переговори з киянами йшли повільно, оскільки не виконувалися деякі угоди, які раніше були узгоджені. З "Динамо" все було добре, це "Сантос" не знав, чи вийде домовитися з Дерлісом Гонсалесом. Мою ж особисту угоду вже було залагоджено, все залежало лише від угоди з парагвайцем. Мені довелося провести два тижні в Україні, не знаючи, що робити. І я пропустив передсезонку, просто чекаючи трансферу", – розповів футболіст.

Нагадаємо, що Буено також розповів, чи планує покидати київський клуб найближчим часом через відсутність ігрової практики.