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      Бразилець чекав два тижні в Україні на трансфер у "Динамо"

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      Буено довелося провести два тижні в Україні без роботи
      Буено довелося провести два тижні в Україні без роботи / twitter.com

      Легіонер "Динамо" Вітор Буено розповів, як тривали переговори між киянами та бразильським "Сантосом" щодо його трансферу. За його словами, йому довелося провести два тижні в Україні без роботи.

      В інтерв'ю GloboEsporte.com бразилець Буено заявив, що переговори тривали повільно.

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      "Переговори з киянами йшли повільно, оскільки не виконувалися деякі угоди, які раніше були узгоджені. З "Динамо" все було добре, це "Сантос" не знав, чи вийде домовитися з Дерлісом Гонсалесом. Мою ж особисту угоду вже було залагоджено, все залежало лише від угоди з парагвайцем. Мені довелося провести два тижні в Україні, не знаючи, що робити. І я пропустив передсезонку, просто чекаючи трансферу", – розповів футболіст.

      Нагадаємо, що Буено також розповів, чи планує покидати київський клуб найближчим часом через відсутність ігрової практики.

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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