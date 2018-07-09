Бразилець, яким цікавиться "Динамо" та "Шахтар", прилетить в Україну

Перспективний бразильський захисник "Корінтіанса" Сідклей вирушив до України для завершення трансферу в "Динамо".

Відповідне фото футболіст виклав у своєму Instagram.

25-річний бразилець розмістив пост, де він написав, що вже сумує за своєю родиною і вказав напрямок своєї подорожі – Україна.

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Сідклей виступає на позиції лівого захисника, проте може зіграти і в півзахисті. Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця "Динамо", "Шахтаря" та "Зеніта". Пізніше з'явилась інформація, що київський клуб зумів випередити конкурентів. "Динамо" заплатить "Корінтіансу" 5 мільйонів євро за захисника.

Бразилець є вихованцем "Атлетіко Паранаенсе", але минулий сезон він провів на правах оренди за "Корінтіанс" (26 матчів, 3 голи і 2 ассисти).