15:15
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Бразилець, яким цікавиться "Динамо" та "Шахтар", прилетить в Україну

104 Читать новость на русском
Сідклей
Сідклей

Перспективний бразильський захисник "Корінтіанса" Сідклей вирушив до України для завершення трансферу в "Динамо".

Відповідне фото футболіст виклав у своєму Instagram.

 

Já estou com saudades família ️#Ucrânia ️

Допис, поширений Sidcley Ferreira (@sisidy)

25-річний бразилець розмістив пост, де він написав, що вже сумує за своєю родиною і вказав напрямок своєї подорожі – Україна.

Читайте також: "Динамо" побореться з "Шахтарем" за бразильського гравця

Сідклей виступає на позиції лівого захисника, проте може зіграти і в півзахисті. Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця "Динамо", "Шахтаря" та "Зеніта". Пізніше з'явилась інформація, що київський клуб зумів випередити конкурентів. "Динамо" заплатить "Корінтіансу" 5 мільйонів євро за захисника.

Бразилець є вихованцем "Атлетіко Паранаенсе", але минулий сезон він провів на правах оренди за "Корінтіанс" (26 матчів, 3 голи і 2 ассисти).

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 142
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сьогодні, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 492
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сьогодні, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2481
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
сьогодні, 11:01 Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
Яніна Ткачук 622
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
640
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук