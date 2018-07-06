Бельгія перемогла Бразилію та вийшла у півфінал Чемпіонату світу

Збірні Бразилії та Бельгії на Чемпіонаті світу зустрілися вже на стадії чвертьфіналу. Матч, який претендував на статус фіналу (за іменами), довелося зіграти вже на такій ранній стадії

Бразильці та бельгійці серед букмекерів були одними з фаворитів турніру. Більше перевагу віддавали "селесао", але матчі Чемпіонату світу показали, що збірна Бразилії не така вже й непереможна – важка нічия проти швейцарців, перемога лише в доданий час над Коста-Рикою, і мінімальна звитяга над сербами. Значно краще виглядала їх гра у матчі проти Мексики, але цього інколи недостатньо.

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До бельгійців на цьому Мундіалі теж прикута чимала увага. Команда до гри проти бразильців не програвала у 23 матчах поспіль, без проблем розібралася з суперниками у групі (після двох розгромних перемог ще мінімальна над збірною Англії). Однак матч 1/8 фіналу був доволі неоднозначним. Команда двічі пропустила за чотири хвилини від збірної Японії на початку другого тайму. Але проявила характер і зуміла відігратися, забивши переможний гол незадовго до фінального свистка.

Розпочали команди доволі жваво, і невідомо, як би пішов хід поєдинку, якби Тіаго Сілва вже на перших хвилинах зумів забити після подачі з кутового. Але м'яч влучив у стійку. Натомість забили бельгійці. З того ж таки кутового. Подачу на ближній стійці замикав Компані, але м'яч у ворота залетів від Фернандіньо, який у повітрі намагався вибити м'яч, але зіштовхнувся зі своїм партнером.

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Загалом бельгійці діяли доволі акуратно, накривши головну атакувальну силу бразильців – Неймара. Форвард, який в цьому матчі діяв на фланзі, дуже часто був змушений протистояти одразу двом суперникам. Окрім того, доволі надійно у рамці воріт діяв Куртуа. Воротар неодноразово рятував свою збірну після численних ударів. Загалом бразильці завдали дев'ять ударів в площину воріт. І забили лише один раз.

Але це буде згодом. А поки в першому таймі бельгійцям вдалося подвоїти свою перевагу. "Червоні дияволи" організували швидку контратаку. При цьому м'яч через майже все поле "проніс" форвард Лукаку, а удару по воротах завдавав Де Брюйне. Алісон не зумів дотягнутися до м'яча.

У другому таймі бразильці посилили тиск на ворота суперників. І навіть могли претендувати на пенальті, коли Компані у штрафному майданчику збив Жезуса (гравці, до речі, грають в одній команді – "Манчестер Сіті"). Однак арбітр Мілорад Мажич після перегляду відеоповтору вирішив, що порушення у цьому епізоді не було.

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Гол збірної Бразилії повернув інтригу в матч на 76 хвилині. Коутіньо помітив забігання Ренато Аугусто і навісив у район одинадцятиметрової позначки, звідки півзахисник пробив головою точно в кут воріт. Єдиний момент за весь матч, коли Куртуа не зумів врятувати свою збірну.

Зате голкіпер продемонстрував чудову реакцію вже на останніх хвилинах зустрічі, коли відбив підступний удар Неймара під саму перекладину. Кутовий, на який прибіг навіть Алісон, ні до чого не призвів. Бельгія перемагає і виходить у півфінал Чемпіонату світу. Бразилія покидає турнір.

Бразилія – Бельгія 1:2

Голи: Аугусто. 76 – Фернандіньо, 13 (авт), Де Брюйне, 31