Бразилія – Бельгія: прогноз на матч Чемпіонату світу

Бразилія та Бельгія на Чемпіонаті світу розіграють одну з путівок в півфінал. Букмекери перевагу віддають команді, яку ще до початку Мундіалю називали фаворитом турніру.

Однак, на відміну від матчу Франції та Уругваю, Бразилія не є настільки явним фаворитом у грі проти Бельгії. Хоча коефіцієнт на її перемогу є доволі низький. Так, William Hill перемогу "селесао" оцінив у 2,10. На перемогу Бельгії у цьому матчі ставки приймаються з коефіцієнтом 3,60. Нічия в основний час – 3,30

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На прохід у наступний раунд: Бразилія 1,53, Бельгія 2,50.

Ймовірність того, що матч дійде до серії післяматчевих пенальті – 5,50. При цьому коефіцієнти на перемогу Бразилії та Бельгії у футбольній лотереї однакові – по 11,00. У той час як перемога Бразилії в додатковий час отримала коефіцієнт 10,00, а перемога Бельгії – 15,00.

Щодо авторів голів, то на гол Неймара і перемогу Бразилії стоїть коефіцієнт 3,50. Гол Лукаку та перемога Бельгійців – 11,00. При цьому на голи Неймара та Лукаку – 6,00.

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У PariMatch коефіцієнт на перемогу Бразилії – 2,14. На перемогу Бельгії – 3,70. Нічия – 3,40.на прохід у наступний раунд – Бразилія 1,59, Бельгія – 2,45.

Щодо забитих голів, то "індивідуальний тотал більше 2,0 Бразилія" – 3,55, "індивідуальний тотал більше 2,0 Бельгія" – 6,50.

"Фаворит" теж віддає перевагу Бразилії – 2,16 на їх перемогу в основний час. На Бельгію – 3,65. Нічия за 90 хвилин – 3,40. Щодо проходу в наступний раунд: Бразилія – 1,60, Бельгія – 2,41.

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Ймовірність того, що обидві команди заб’ють – 1,66. Ні – 2,13.