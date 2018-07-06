Бразилія – Бельгія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Від збірних Бельгії та Бразилії на Чемпіонаті світу можна було очікувати гольової феєрії. От тільки били бразильці, а першим забили французи.

Вже на перших хвилинах матчу після подачі з кутового від Неймра головою пробивав Тіагу Сілва. Однак тоді Тібо Куртуа виручила стійка.

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Зате значно результативніше використали подачу з кутового бельгійці. Після подачі на ближній штанзі пробивав Вінсент Компані, і м'яч від його парнтера по "Манчестер Сіті" Фернандіньо залетів у ворота.

Гол у ворота збірної Бразилії

Другий гол бельгійці забили ще до перерви. Атаку розігнав Ромелу Лукаку, а удару завдавав Кевін Де Брюйне. М'яч полетів у кут воріт, і Алісон не дістав до нього.

Другий гол в ворота Бразилії