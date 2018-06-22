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Бразилія – Коста-Рика: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Бразилія – Коста-Рика анонс матчу ЧС-2018
Бразилія – Коста-Рика анонс матчу ЧС-2018

Перемога у матчі проти Коста-Рики для збірної Бразилії – мало не єдина можливість "виправити" ситуацію. Команда, яку чимало букмекерів назвали головним фаворитом Чемпіонату світу (1 до 5), "забуксувала" вже на старті, підтримавши "традицію" грандів на неоднозначний старт.

Попри це, Бразилія все одно є фаворитом цієї зустрічі. А сама ситуація в групі вимагає від "селесао" лише перемоги. Адже за іншого рахунку, вихід у плей-оф буде не лише залежати від вдалої гри у третьому матчі самих бразильців.

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Єдине, що може стати на заваді бразильцям – власна необачність та Кейлор Навас у воротах. Голкіпер Коста-Рики продемонстрував, що недаремно вважається №1 у мадридському "Реалі". Однак його майстерності для позитивного результату костариканців замало. Команда нічого не показала у грі зі збірної Сербії. І поки невідомо, чим зможе здивувати зіркових суперників.

На користь бразильців й історія протистояння. За 11 матчів "селесао" програли лише двічі – один раз в 1960 році, інший – у 1995 році. Тож особливих проблем у цій грі у них виникнути не повинно. Однак історія цьогорічного Чемпіонату світу показує, що не завжди фаворити матчу можуть виграти. Збірні Німеччини, Аргентини, та й сама Бразилія це демонструє наочно.

 

 

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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