Бразилія обіграла Коста-Рику завдяки голам у додатковий час

Збірна Бразилії за весь основний час матчу проти Коста-Рики не зуміла забити. Всі голи у ворота Кейлора Наваса "селесао" забили вже у доданий арбітром час.

Бразильці були явними фаворитами цього матчу. На це костариканці відповіли надійною грою в захисті. Допомагав їм в цьому голкіпер Кейлор Навас. Він впевнено грав у рамці воріт, і ніхто з гравців збірної Бразилії не зуміли його пробити. В основний час.

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У другому таймі арбітр матчу Куйперс призначив пенальі у ворота Коста-Рики за фол на Неймарі. Однак гравці переконали його подивитися повтор моменту, який засвідчив, що бразилець симулював у цьому моменті, і порушенні правил на ньому не було.

Гол збірна Бразилії зуміла забити, коли вже йшов доданий арбітром час. Навіс у штафний майданчик, скидка на Жезуса, який не зумів як слід зупинити м'яч. Саме на цей відскок зреагував Коутіньо, який влетів у штрафний майданчик з глибини та пробив між ніг воротарю.

Другий гол авторства Неймара. Він в дотик замкнув простріл у штрафному майданчику.

Збірна Бразилії "вимучила" перемогу над Коста-Рикою і зберегла шанси на вихід у плей-оф. Коста-Рика після двох поразок таку можливість втратила.

Бразилія – Коста-Рика 2:0

Голи: Коутіньо, 90+1, Неймар, 90+5