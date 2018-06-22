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Бразилія – Коста-Рика: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Бразилія – Коста-Рика прогноз букмекерів на матч ЧС-2018
Бразилія – Коста-Рика прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Збірні Бразилії та Коста-Рики на Чемпіонаті світу розпочали виступи не надто впевнено – "пентакампеоне" свій матч проти збірної Швейцарії зіграли у нічию, а костариканці поступилися Сербії.

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Попри це, Бразилія і надалі залишається фаворитом матчу проти Коста-Рики. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу становить 1,22, у той час як на перемогу Коста-Рики – 15,00. Нічия отримала коефіцієнт 6,50.

Там також доволі низький коефіцієнт на гол Неймара – лише 1,75.

Ще більший коефіцієнт на перемогу Коста-Рики у букмекерів з PariMatch – 17,50. Щодо бразильців, то там без змін – їх перемога оцінена в 1,22. Нічия – 6,20.

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Варто зазначити, що експерти очікують доволі багато голів у цьому матчі. Так, "тотал матчу 0-1 гола" має більший коефіцієнт – 3,60, аніж "тотал матчу 4 і більше голів" – 3,20. Найменший коефіцієнт отримав "тотал матчу 2-3 голи" – 2,04.

Не сумніваються у перемозі збірної Бразилії й у "Фаворит" – коефіцієнт 1,23. Перемога Коста-Рики – 16,00. Нічия – 6,50.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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