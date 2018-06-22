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Бразилія – Коста-Рика: відео голів та моментів матчу

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Бразилія – Коста-Рика голи матчу Чемпіонату світу 2018
Бразилія – Коста-Рика голи матчу Чемпіонату світу 2018

Бразилія зуміла забити у ворота Коста-Рики лише у доданий арбітром час. Однак за п'ять доданих хвилин "Селесао" відзначилися двічі.

Перший гол забив Коутіньо, в дотик пробивши після того, як Жезус не зумів як слід обробити м'яч.

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Гол Коутіньо

Другий гол забив Неймар за мить до фінального свистка.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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