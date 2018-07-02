Бразилія обіграла Мексику та вийшла в чвертьфінал Чемпіонату світу

Збірні Бразилії та Мексики на Чемпіонаті світу зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Успішнішими у цьому матчі були "селесао", які в підсумку і святкували перемогу.

Якщо перший тайм пройшов без забитих голів, то у другому бразильці забили двічі. В обох випадках до голів доклався Неймар.

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Причиною того, чому після першого тайму на табло були нулі, попри одинадцять моментів збірної Бразилії – доволі впевнена гра воротаря Очоа. Мексиканець впевнено діяв як в рамці, так і на виходах, не давши відзначитися бразильцям.

Допомагав йому у захисті Маркес. Мексиканець став найстаршим гравцем, який коли-небудь брав участь у матчах плей-оф Чемпіонату світу. Йому 39 років (народився 13 лютого 1979 року). А дебютував він за збірну Мексики 5 лютого 1997 року. Через два місяці народився форвард "селесао" Габріель Жезус.

Та все ж у другому таймі вмінь Очоа не вистарчило, коли забивали "селесао". У першому випадку Вілліан отримав пас від Неймара та пішов у прорив у штрафний майданчик, звідки зробив простріл повз голкіпера. Замкнув його в падіння все той же Неймар. Хоча перед тим у підкаті постелився і Жезус, однак форвард не зумів дотягнутися до м'яча.

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Мексиканці теж мали свої моменти, однак пройти захист збірної Бразилії до кінця так і не зуміли. Команда чотири рази пробивала по воротах. Але лише один раз м'яч летів у площину воріт, де стояв Алісон.

На 70 хвилині стався доволі прикрий інцидент. Лаюн підступно наступив на ногу Неймару, коли той перебував за межами поля. Суддя не помітив цей інцидент. Бразилець після цього довго корчився від болю. Однак арбітр не наважився передивитися повтор моменту. Сам інцидент тягнув на попередження для мексиканця.

Та Неймар зумів продовжити гру. І став співавтором другого голу у ворота збірної Мексики. Отримавши пас на хід на лівому фланзі, форвард дійшов з м'ячем до штрафного майданчика, де прострелив на Фірміно, який в дотик переправив м'яч у сітку воріт.

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Бразилія перемагає і виходить у чвертьфінал. Там її суперником буде представник пари Бельгія – Японія.

Бразилія – Мексика 2:0

Голи: Неймар, 51, Фірміно, 88