Бразилія – Мексика: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Голи у матчі збірних Бразилії та Мексики на Чемпіонаті світу глядачі побачили вже у другому таймі.

Перший тайм обидві команди, попри створенні моменти, закінчили без голів. Надійно діяли воротарі Очоа та Алісон, а також захисники. Особливо у мексиканців.

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Та все ж Мексика пропустила, коли Вілліан вирішив діяти дещо нестандартно, і замість чергового пасу – піти на прорив у штрафний майданчик. Вже там він зробив простріл, який в падінні намагалися замкнути одразу двоє форвардів "селесао" – Гарбіель Жезус та Неймар. Відзначитися вдалося другому.

Гол Неймара у ворота Мексики

Другий гол у матчі бразильці забили вже наприкінці матчу. Тільки цього разу Неймар виступив асистентом. Отримавши м'яч на хід по лівому фланзі, він "вирізав" пас повз Очоа, який вийшов на перехоплення, точно на Фірміно. Останній лише за мить до цього вийшов на поле.