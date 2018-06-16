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Бразилія – Швейцарія: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Бразилія – Швейцарія: анонс матчу Чемпіонату світу 2018
Бразилія – Швейцарія: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Бразилії – головний претендент, на думку букмекерів, на перемогу на Чемпіонаті світу, свій виступ на Мундіалі розпочне проти збірної Швейцарії.

До цього команди на Чемпіонатах світу зустрічалися лише один раз. Було це в далекому 1950 році, і тоді була зафіксована нічия 2:2. Варто додати, що загалом статистика очних зустрічей цих команд доволі рівна – за вісім матчів лише три перемоги бразильців та дві – на рахунку збірної Швейцарії. Зараз же букмекери безапеляційно перевагу віддають південноамериканцям.

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Загалом бразильці є фаворитами групи E, де окрім них та швейцарців, є також серби та збірна Коста-Рики. Саме з останніми двома і буде боротися збірна Швейцарії за другу путівку у плей-оф. Бразильцям ж треба вигравати групу, щоб в 1/8 не потрапити на збірну Німеччини, яка є фаворитом групи F.

Найцікавіше для українських вболівальників у цьому матчі (окрім красивого футболу та забитих м’ячів) – чи зіграє гравець «Шахтаря» Тайсон за збірну Бразилії. Окрім нього, на поле можуть вийти ще троє колишніх «гірників» – Фернандіньо, Вілліан та Дуглас Коста. Фред, який лише влітку перебрався в «Манчестер Юнайтед» із донецького клубу, цю гру пропустить – гравець відновлюється після травми.

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До слова, колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який зараз відбуває термін у в'язниці, буде коментувати матчі ЧС-2018. Ділитися враженнями про ігри чемпіонату світу він буде для бразильського телеканалу TVT прямо з в'язниці. Да Сілва буде відправляти до редакції каналу свої думки, їх прямо в ефірі показуватимуть і будуть зачитувати глядачам. Першим матчем, на якому буде працювати екс-президент, стане зустріч Бразилії та Швейцарії.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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