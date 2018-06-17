Бразилія не зуміла обіграти Швейцарію на Чемпіонаті світу

Збірна Бразилії зіграла проти Швейцарії на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року. Однак виграти у цьому матчі бразильцям не вдалося.

Нічия Аргентини, поразка Німеччини. Тепер до цього списку невдалих стартів фаворитів Чемпіонату світу додалася і збірна Бразилії, яка зіграла у нічию зі швейцарцями.

Читайте також: Бразилія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Бразильці, які одразу захопили ініціативу в матчі, на початку зустрічі провели декілька небезпечних атак. Однак забити вдалося вже у середині тайму. Після навісу з лівого флангу Марсело, м’яч винесли за межі штрафного майданчика, де його підхопив Коутіньо. Бразилець наважився на кручений удар під дальню штангу. Бенальо не зумів вчасно зреагувати на цей удар і запізно стрибнув, не дотягнувшись до м’яча. Гол вийшов направду красивим.

Швейцарці теж мали момент, але в одній з атак після удару Цубера допомогу довелося надавати Тіаго Сілві.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Варто зазначити, що за першу половину матчу швейцарці більше володіли м’ячем. Однак втілити це в забитий гол не зуміли. Зате забили вже по перерві. Гол вийшов дещо суперечливим. Після подачі Шачірі з кутового Цубер дещо відштовхнув Міранду і потужно головою пробив по воротах. Бращильці намагалися довести арбітру, що в цьому моменті було порушення, однак суддя зарахував гол.

Читайте також: Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Після цього бразильці ще більшими силами пішли в атаку. Швейцарці відійшли ближче до своїх воріт. У матчі ще було чимало часу, тому грати на утримання рахунку було не найкращим виходом. Відтак швейцарці ще неодноразово турбували Алісона в контратаках.

Бразильці могли претендувати на пенальті у цьому матчі, коли у штрафному майданчику після зіткнення впав Габріель Жезус. Однак суддя вирішив, що порушення не було, і не використав систему відеоповторів.

У кінці матчу бразильці осадили штрафний майданчик швейцарців, неодноразово пробиваючи по воротах. Найбільш реальну нагоду отримав Неймар, коли виконував штрафний удар. Однак замість прямого удару по воротах, він навісив у гущу гравців. Добивання, які згодом послідували, були заблоковані.

Читайте також: Релігійний скандал ледь не розгорівся на ЧС-2018

Бразилія розпочинає виступ на Чемпіонаті світу з нічиєю. Швейцарці збільшують шанси на вихід в плей-оф. Неочікуваним лідером квартету Е стала збірна Сербії, яка перед тим переграла Коста-Рику.

Бразилія – Швейцарія 1:1

Голи: Коутіньо, 20 – Цубер, 50