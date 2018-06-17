23:54
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, сьогодні
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Бразилія не зуміла обіграти Швейцарію на Чемпіонаті світу

227 Читать новость на русском
Бразилія – Швейцарія: результат та огляд матчу Чемпіонату світу з футболу 2018
Бразилія – Швейцарія: результат та огляд матчу Чемпіонату світу з футболу 2018

Збірна Бразилії зіграла проти Швейцарії на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року. Однак виграти у цьому матчі бразильцям не вдалося.

Нічия Аргентини, поразка Німеччини. Тепер до цього списку невдалих стартів фаворитів Чемпіонату світу додалася і збірна Бразилії, яка зіграла у нічию зі швейцарцями.

Читайте також: Бразилія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Бразильці, які одразу захопили ініціативу в матчі, на початку зустрічі провели декілька небезпечних атак. Однак забити вдалося вже у середині тайму. Після навісу з лівого флангу Марсело, м’яч винесли за межі штрафного майданчика, де його підхопив Коутіньо. Бразилець наважився на кручений удар під дальню штангу. Бенальо не зумів вчасно зреагувати на цей удар і запізно стрибнув, не дотягнувшись до м’яча. Гол вийшов направду красивим.

Швейцарці теж мали момент, але в одній з атак після удару Цубера допомогу довелося надавати Тіаго Сілві.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Варто зазначити, що за першу половину матчу швейцарці більше володіли м’ячем. Однак втілити це в забитий гол не зуміли. Зате забили вже по перерві. Гол вийшов дещо суперечливим. Після подачі Шачірі з кутового Цубер дещо відштовхнув Міранду і потужно головою пробив по воротах. Бращильці намагалися довести арбітру, що в цьому моменті було порушення, однак суддя зарахував гол.

Читайте також: Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Після цього бразильці ще більшими силами пішли в атаку. Швейцарці відійшли ближче до своїх воріт. У матчі ще було чимало часу, тому грати на утримання рахунку було не найкращим виходом. Відтак швейцарці ще неодноразово турбували Алісона в контратаках.

Бразильці могли претендувати на пенальті у цьому матчі, коли у штрафному майданчику після зіткнення впав Габріель Жезус. Однак суддя вирішив, що порушення не було, і не використав систему відеоповторів.

У кінці матчу бразильці осадили штрафний майданчик швейцарців, неодноразово пробиваючи по воротах. Найбільш реальну нагоду отримав Неймар, коли виконував штрафний удар. Однак замість прямого удару по воротах, він навісив у гущу гравців. Добивання, які згодом послідували, були заблоковані.

Читайте також: Релігійний скандал ледь не розгорівся на ЧС-2018

Бразилія розпочинає виступ на Чемпіонаті світу з нічиєю. Швейцарці збільшують шанси на вихід в плей-оф. Неочікуваним лідером квартету Е стала збірна Сербії, яка перед тим переграла Коста-Рику.

Бразилія – Швейцарія 1:1

Голи: Коутіньо, 20 – Цубер, 50

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії
сьогодні, 22:21 Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії
1696
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:00 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 78
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 489
Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:30 Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
537
Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
сьогодні, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
1193
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук