Бразилія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Збірна Бразилії виступ на Чемпіонаті світу початку матчем проти збірної Швейцарії. Перший гол у матчі на рахунку бразильця Коутіньо
Бразилії вдалася атака лівим флангом, звідки пішов навіс у центр штрафного майданчика. Але захисникам вдалося винести м'яч, який за межами штрафного підхопив Коутіньо. Останній наважився на кручений удар по воротах швейцарців. М'яч від штанги влетів у сітку.
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Гол Коутіньо у ворота збірної Швейцарії
Джерело: 24 Канал
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