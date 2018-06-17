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Бразилія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Бразилія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Бразилія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Бразилії виступ на Чемпіонаті світу початку матчем проти збірної Швейцарії. Перший гол у матчі на рахунку бразильця Коутіньо

Бразилії вдалася атака лівим флангом, звідки пішов навіс у центр штрафного майданчика. Але захисникам вдалося винести м'яч, який за межами штрафного підхопив Коутіньо. Останній наважився на кручений удар по воротах швейцарців. М'яч від штанги влетів у сітку.

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Гол Коутіньо у ворота збірної Швейцарії

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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