Бразилія виграла перший поєдинок після Чемпіонату світу
Після фіаско на чемпіонаті світу Неймар та компанія відвели душу на американцях – збірна Бразилії впевнено обіграла США у товариському поєдинку.
Пентакампеони створили вдосталь моментів біля воріт суперника, та врешті забили лише двічі.
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На старті матчу екс-гравець Шахтаря Дуглас Коста прорвався флангoм і розкішним пасом знайшов у штрафному Роберто Фірміно. Форвард Ліверпуля без жодних труднощів вразив порожні ворота.
Роберто Фірміно без жодних труднощів вразив порожні ворота збірної США
А під завісу першого тайму арбітр призначив пенальті, і Неймар впевнено виконав вирок. По перерві голів не було, у підсумку 0:2.
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Джерело: 24 канал
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