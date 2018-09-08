Бразилія виграла перший поєдинок після Чемпіонату світу

Після фіаско на чемпіонаті світу Неймар та компанія відвели душу на американцях – збірна Бразилії впевнено обіграла США у товариському поєдинку.

Пентакампеони створили вдосталь моментів біля воріт суперника, та врешті забили лише двічі. Читайте також: Ліга націй: результати другого ігрового дня На старті матчу екс-гравець Шахтаря Дуглас Коста прорвався флангoм і розкішним пасом знайшов у штрафному Роберто Фірміно. Форвард Ліверпуля без жодних труднощів вразив порожні ворота.

Роберто Фірміно без жодних труднощів вразив порожні ворота збірної США А під завісу першого тайму арбітр призначив пенальті, і Неймар впевнено виконав вирок. По перерві голів не було, у підсумку 0:2. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24