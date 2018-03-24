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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Бразилія влаштувала справжній футбольний майстер-клас Росії у Москві

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Бразилія декласувала Росію у Москві
Бразилія декласувала Росію у Москві / Соцмережі

Напередодні у Москві на найбільшому та на найважливішому в Росії стадіоні "Лужники" відбувся товариський матч з футболу між збірними Росії та Бразилії. Гра відбулася в рамках підготовки до Чемпіонату світу 2018 року та завершилася розгромною перемогою гостей із рахунком 3:0.

Загалом зустріч проходила за повної переваги "чарівники м’яча", а росіяни традиційно нічого з цим не зуміли вдіяти, хоча кілька непоганих моментів мали та зуміли зберегти свої ворота у недоторканості в першій половині.

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Справжній ж бразильський карнавал розпочався у другій 45-хвилинці. Так, на 53-й хвилині спершу відзначився бразильський захисник Міранда, проте за мить, а саме на 62-й хвилині перевагу Бразилії збільшив атакувальний півзахисник "Ліверпуля" Феліпе Коутіньо, який реалізував пенальті. Фінальну ж крапку на 66-й хвилині зробив бразильський нападник Паулінью.

Росія – Бразилія: відео найкращих моментів

Футбол. Товариська гра.

Росія – Бразилія – 3:0

Голи: Міранда, 53, Феліпе Коутінью, 62, Паулінью, 66

Теги: Новини Росії Бразилія Москва Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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