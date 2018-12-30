Бразилійська бійчиня Нуньєс стала першою чемпіонкою у двох вагових категоріях UFC

Бразилійка Аманда Нуньєс, бійчиня змішаних бойових мистецтв (MMA), стала першою серед жінок чемпіонкою у двох вагових категоріях UFC.

Менше хвилини вистачило Аманді Нуньєс, щоб вписати своє ім'я в історію UFC.

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Бразилійка вперше серед жінок стала чемпіонкою у двох вагових категоріях.

Другий титул Нуньєс здобула, перемігши співвітчизницю Кріс Кіборг. Остання ж зазнала першої поразки за майже 14 років.



Кріс Кіборг та Аманда Нуньєс



Аманда під час переможного бою

Що таке UFC? Абсолютний бійцівський чемпіонат (Ultimate Fighting Championship – UFC) – це міжнародна спортивна організація, що займається підготовкою і проведенням боїв змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість зі змішаних бойових мистецтв (Mixed Martial Arts – MMA).