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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Бразилійська бійчиня Нуньєс стала першою чемпіонкою у двох вагових категоріях UFC

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      Аманда Нуньєс перемогла Кріс Кіборг
      Аманда Нуньєс перемогла Кріс Кіборг / Фото з відкритих джерел

      Бразилійка Аманда Нуньєс, бійчиня змішаних бойових мистецтв (MMA), стала першою серед жінок чемпіонкою у двох вагових категоріях UFC.

      Менше хвилини вистачило Аманді Нуньєс, щоб вписати своє ім'я в історію UFC.

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      Бразилійка вперше серед жінок стала чемпіонкою у двох вагових категоріях.

      Другий титул Нуньєс здобула, перемігши співвітчизницю Кріс Кіборг. Остання ж зазнала першої поразки за майже 14 років.

      кріс кіборг нуньєс
      Кріс Кіборг та Аманда Нуньєс

      кріс кіблорг та аманда нуньєс
      Аманда під час переможного бою

      Що таке UFC? Абсолютний бійцівський чемпіонат (Ultimate Fighting Championship – UFC) – це міжнародна спортивна організація, що займається підготовкою і проведенням боїв змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість зі змішаних бойових мистецтв (Mixed Martial Arts – MMA).

      Теги: Спорт Бразилія
      Джерело: 24 Канал
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