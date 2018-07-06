Бразилію не назвеш авантюристами, а Бельгія – одна з найкращих команд за якістю гри, – Вернидуб

На Чемпіонат світу з футболу збірні Бельгії та Бразилії зіграють у чвертьфіналі. Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб відзначив сильні сторони кожної з команд, завдяки яким вони можуть виграти цей матч.

Юрій Вернидуб в інтерв'ю 24 каналу не віддав перевагу жодній з команд. Щодо бразильців, то він відзначив, в першу чергу, захист команди.

"Атака у Бразилії сильна завжди, але ж не треба забувати, що на цьому чемпіонаті команда Тіте майже не пропускає. Як забив їм у 1-му турі швейцарець Стівен Цубер, так досі цей гол залишається єдиним. Нинішніх бразильців уже не назвеш авантюристами. Навпаки, ця команда діє доволі прагматично. Забивши у ворота мексиканців в 1/8-й, бразильці відійшли в оборону, грали на контратаках", – розповів Юрій Вернидуб.

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Щодо Бельгії, то тренер "Зорі" відзначив командну гру.

Бельгія – команда, яка за якістю гри є однією з найкращих на цьому чемпіонаті. І крім усього то ще й колектив з характером. Коли Японія у другому таймі зустрічі 1/8 фіналу вела 2:0, відсотків 70 глядачів, мабуть, змирилися, що буде сенсація. Але команда Роберто Мартінеса примудрилася зробити камбек. А переможний м’яч, забитий Насером Шадлі, можна вносити до підручників як зразок швидкої атаки. Особливо відзначив би дії Кевіна Де Брюйне, в якого у цій грі особливо нічого не виходило, але саме під час цього випаду він зіграв ідеально,

– наголосив Юрій Вернидуб.

Окрім того, наставник луганчан відмітив і гравців, які грають за бельгійців, і можуть створити чимало проблем бразильцям.

"Подивіться, хто грає в атаці – Ромелу Лукаку, Еден Азар, Дріс Мертенс. Так, у грі з японцями не все виходило у Янніка Карраско. Але вийшов Шадлі і не просто підсилив гру, а забив переможний м’яч. Також з лави гарно виходить Маруан Феллаїні", – підсумував Юрій Вернидуб.