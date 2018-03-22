Бразильська супермодель знялась у відвертій фотосесії
37-річна супермодель Жизель Бундхен знялася у фотосесії для нової рекламної кампанії бренду HOPE Lingerie.
Для фото модель роздяглась до білизни, зокрема, Бундхен позує у відвертому мереживному вбранні.
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Додамо, Бундхен разом з чоловіком Томом Бреді виховують двох дітей.
Джерело: 24 Канал
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