Бразильський гравець "Шахтаря" хоче виступати за збірну України

Нападник донецького "Шахтаря" та екс-гравець "Динамо" бразилець Жуніор Мораєс оцінив можливість виступати за збірну України.

Мораєс зізнався, що не проти виступати за головну команду країни.

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Це було дуже важливе рішення для мене – залишитися в Україні. Вся моя родина повністю тут адаптована. Я був би щасливий грати за збірну України. Але це залежить від багатьох факторів і не тільки я приймаю це рішення, – цитує Мораєса офіційний сайт "Шахтаря".

Зазначимо, що в Україні Мораєс виступає з 2011 року з невеликими перервами. Кольори збірної України нині захищає співвітчизник Мораєса – Марлос. З початку сезону бразильський нападник забив за "Шахтар" сім м'ячів і віддав три результативні передачі в восьми поєдинках.

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