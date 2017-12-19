Бразильський "Кен" показав, як виглядав до десятка пластичних операцій: фото
Родріго Алвеса називають "Реальний Кен". Для того, щоб носити таке звання, він переніс більше 50 пластичних операцій за останні 17 років.
Нещодавно Родріго Алвес показав, як виглядав до втручання хірургів. Для видання Unilad він розповів, що ще з дитинства надихався чарівними принцами із світу Дісней, але на жодного з них не був схожим.
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Тож коли він виріс, то вирішив "перетворитися на красеня". Чоловік зробив 58 пластичних операцій за останні 17 років і витратив на це 450 000 фунтів стерлінгів.
Свою першу операцію він зробив ще в коледжі. Згодом він пояснив, що пішов на такий крок тому що "народився в неправильному тілі". Такий же діагноз згодом підтвердили і психологи, до яких він звертався.
Чоловікові імплантували біляве волосся на голові, вставили спеціальні філери в руки і кубики пресу на животі. А після 16 ліпосакцій лікарі заявили, що більше не можуть робити йому ці процедури, оскільки всі попередні втручання залишили після себе страшні сліди у вигляді рубцевої тканини.
І хоча зараз зовнішність Родріго Алвеса повністю змінена і виглядає не дуже природньо, Родріго стверджує, що "саме зараз його зовнішній вигляд відповідає тому, як він себе почуває".
Також видання опублікувало фото Родріго Алвеса до хірургічних втручань.
Бразильський "Кен" Родріго Алвес до операцій