Бразильський "Кен" показав, як виглядав до десятка пластичних операцій: фото

Родріго Алвеса називають "Реальний Кен". Для того, щоб носити таке звання, він переніс більше 50 пластичних операцій за останні 17 років.

Нещодавно Родріго Алвес показав, як виглядав до втручання хірургів. Для видання Unilad він розповів, що ще з дитинства надихався чарівними принцами із світу Дісней, але на жодного з них не був схожим.

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Тож коли він виріс, то вирішив "перетворитися на красеня". Чоловік зробив 58 пластичних операцій за останні 17 років і витратив на це 450 000 фунтів стерлінгів.

Допис, поширений Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) 22 Лис 2017 р. о 10:02 PST

Свою першу операцію він зробив ще в коледжі. Згодом він пояснив, що пішов на такий крок тому що "народився в неправильному тілі". Такий же діагноз згодом підтвердили і психологи, до яких він звертався.

Допис, поширений Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) 17 Лис 2017 р. о 5:55 PST

Чоловікові імплантували біляве волосся на голові, вставили спеціальні філери в руки і кубики пресу на животі. А після 16 ліпосакцій лікарі заявили, що більше не можуть робити йому ці процедури, оскільки всі попередні втручання залишили після себе страшні сліди у вигляді рубцевої тканини.

Допис, поширений Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) 11 Лис 2017 р. о 10:53 PST

І хоча зараз зовнішність Родріго Алвеса повністю змінена і виглядає не дуже природньо, Родріго стверджує, що "саме зараз його зовнішній вигляд відповідає тому, як він себе почуває".

Допис, поширений Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) 5 Лис 2017 р. о 8:48 PST

Також видання опублікувало фото Родріго Алвеса до хірургічних втручань.



Бразильський "Кен" Родріго Алвес до операцій