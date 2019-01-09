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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Бразильский клуб погасив заборгованість перед "Динамо" тільки через 6 років

      182 Читать новость на русском
      Андре
      Андре

      Бразильський "Атлетіко Мінейро" через шість років розрахувався з "Динамо" за нападника Андре, якого вважають одним з головних трансферних провалів в історії київського клубу.

      Трансфер нападника відбувся ще в 2012 році. Три роки тому CAS ухвалив, що бразильський клуб заплатив "Динамо" не всю суму, хоча в "Атлетіко" запевняли, що повністю розрахувалися з киянами, повідомляє Globo.

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      Погасити заборгованість "Атлетіко" зміг лише зараз – клубу вдалося знайти кредиторів, які допомогли розрахуватися і з іншими боргами.

      Зазначимо, що Андре перейшов в бразильський клуб на правах оренди за 2,2 мільйона євро влітку 2011 року, а через рік його контракт був викуплений у "Динамо" за 5,8 млн.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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