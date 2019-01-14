Бразильський легіонер прибув на збір "Динамо" в Іспанії

Півзахисник "Динамо" Вітор Буено прибув на збір команди в іспанську Марбелью.

Відповідну фотографію 24-річний гравець виклав в Instagram. Цікаво, що хавбек не проходив медичний огляд у клініці "Борис" зі своїми одноклубниками.

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Нещодавно сам гравець зазначив, що наставник його не помічає і тому у нього майже немає практики в складі киян.

Нагадаємо, що "Динамо" орендувало Буено у "Сантоса" минулого літа, підписавши відповідну угоду до 2020 року. За киян футболіст відіграв 3 матчі, проте результативними діями в них не відзначився. У сумі ж на полі футболіст провів всього 86 хвилин.

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