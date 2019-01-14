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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Бразильський легіонер прибув на збір "Динамо" в Іспанії

      81 Читать новость на русском
      Вітор Буено прибув на збір "Динамо"
      Вітор Буено прибув на збір "Динамо"

      Півзахисник "Динамо" Вітор Буено прибув на збір команди в іспанську Марбелью.

      Відповідну фотографію 24-річний гравець виклав в Instagram. Цікаво, що хавбек не проходив медичний огляд у клініці "Борис" зі своїми одноклубниками.

      Читайте також: Стало відомо, чому "Динамо" досі не підписало контракт з іспанським нападником

      Нещодавно сам гравець зазначив, що наставник його не помічає і тому у нього майже немає практики в складі киян.

      Нагадаємо, що "Динамо" орендувало Буено у "Сантоса" минулого літа, підписавши відповідну угоду до 2020 року. За киян футболіст відіграв 3 матчі, проте результативними діями в них не відзначився. У сумі ж на полі футболіст провів всього 86 хвилин.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
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