Бразильський новачок "Динамо" вже вилетів до Києва
Півзахисник "Сантоса" Вітор Буено 23 липня вилетів в Україну, щоб завершити свій трансфер в "Динамо".
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє бразильський журналіст Лукас Перацоллі.
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Буено залишилося пройти лише медогляд і підписати особистий контракт з киянами, а всі інші деталі угоди вже узгоджені. Зокрема, Дерліс Гонсалес, який повинен відправитися в зворотному напрямку, ще в п'ятницю пройшов медогляд в бразильському клубі і 23 липня повинен офіційно стати його гравцем.
Зазначається, що бразилець вже попрощався зі своїми колишніми одноклубниками по "Сантосу". Угода з "Динамо", за інформацією різних джерел, буде розраховано на два роки.
Джерело: 24 Канал
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