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Бразильський тренер хоче отримати українське громадянство

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Тренер ФК "Львів" вперше дав обширний коментар
Тренер ФК "Львів" вперше дав обширний коментар

Головний тренер ФК "Львів" Жилмар дав коментар з приводу майбутніх цілей новачка УПЛ, а також про те, що хоче отримати українське громадянство.

Бразильський тренер зазначив, що робота з приводу зміни громадянства вже ведеться.

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"У мене є бажання отримати українське громадянство, і я займаюся цим питанням. Україна – мій другий дім", – сказав він.

Також Жилмар назвав головну ціль ФК "Львів" в УПЛ у сезоні 2018/19.

"У нас є мета. Все, починаючи від президента і закінчуючи адміністраторами команди, живуть виконанням цього завдання. А саме – "Львів" дуже хоче завершити чемпіонат на третьому місці. І мушу сказати, що з такими людьми і таким підходом до роботи, як в нашому клубі, це цілком під силу", – підсумував головний тренер ФК "Львів" в інтерв'ю для "Сегодня".

Нагадаємо, що у матчі 4-го туру УПЛ "Львів" не зміг втримати перемогу над "Олімпіком".

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Теги: Футбол УПЛ Новини спорту ФК Львів
Джерело: 24 Канал
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