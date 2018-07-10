Бразильський захисник підтвердив перехід в "Динамо"

Захисник "Атлетіко Паранаенсе" Сідклей підтвердив швидке завершення переходу в "Динамо".

У своєму Instagram бразилець подякував "Атлетіко Паранаенсе" і "Корінтіанс", в якому грав останні кілька місяців на правах оренди.

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"Ще одне прощання в моїй кар'єрі. Це були дивовижні кілька місяців в складі "Корінтіанса". Віддавав себе всього на тренуваннях і в матчах. Було честю носити вашу майку. У "Атлетіко" для мене цінна любов, яку відчував скрізь і від кожного - від роздягальні і до президента. Вдячний усім людям, які були зі мною. Цей клуб зробив з мене футболіста. Тепер у мене новий виклик в "Динамо" Київ. І я прошу у Бога для себе мудрості і терпіння, щоб рухатися далі", – написав бразилець.

Сідклей виступає на позиції лівого захисника, проте може зіграти і в півзахисті.

Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця "Динамо", "Шахтаря" та "Зеніта". Пізніше з'явилась інформація, що київський клуб зумів випередити конкурентів. "Динамо" заплатить "Корінтіансу" 5 мільйонів євро за захисника.

Клуб з Сан-Паулу мав опцію викупу гравця за 3 мільйони євро, але не скористався нею.