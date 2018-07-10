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Бразильський захисник підтвердив перехід в "Динамо"

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Сідклей переходить в "Динамо"
Сідклей переходить в "Динамо" / Getty Images

Захисник "Атлетіко Паранаенсе" Сідклей підтвердив швидке завершення переходу в "Динамо".

У своєму Instagram бразилець подякував "Атлетіко Паранаенсе" і "Корінтіанс", в якому грав останні кілька місяців на правах оренди.

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"Ще одне прощання в моїй кар'єрі. Це були дивовижні кілька місяців в складі "Корінтіанса". Віддавав себе всього на тренуваннях і в матчах. Було честю носити вашу майку. У "Атлетіко" для мене цінна любов, яку відчував скрізь і від кожного - від роздягальні і до президента. Вдячний усім людям, які були зі мною. Цей клуб зробив з мене футболіста. Тепер у мене новий виклик в "Динамо" Київ. І я прошу у Бога для себе мудрості і терпіння, щоб рухатися далі", – написав бразилець.

 

Mais uma despedida em minha carreira... Foram poucos meses de Corinthians mas meses muito especiais, defender essa torcida de energia eletrizante foi um grande orgulho. Me doei um todos jogos e treinamentos e espero ter deixado meu nome na história do clube. Obrigado @corinthians pela forma que me acolheu e pela oportunidade, foi um privilégio vestir esse manto! Ao @atleticoparanaense agradeço o carinho que sempre tive nesse grande clube, desde a tia da cozinha, o roupeiro até o presidente, uma enorme gratidão, um carinho especial, pois foi o clube que me projetou para o futebol. Enfim, o meu agradecimento às pessoas que fizeram parte dessa conquista, todos tem um lugar especial em meu coração. E nesse novo desafio no @fc_dynamo_kyiv peço a Deus sabedoria e humildade para seguir em frente. Abraços a todos Sisidy

Допис, поширений Sidcley Ferreira (@sisidy)

Сідклей виступає на позиції лівого захисника, проте може зіграти і в півзахисті.

Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця "Динамо", "Шахтаря" та "Зеніта". Пізніше з'явилась інформація, що київський клуб зумів випередити конкурентів. "Динамо" заплатить "Корінтіансу" 5 мільйонів євро за захисника.

Клуб з Сан-Паулу мав опцію викупу гравця за 3 мільйони євро, але не скористався нею.

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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