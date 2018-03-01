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Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо знімуться у новому фільмі Тарантіно

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Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо зіграють у фільмі Тарантіно
Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо зіграють у фільмі Тарантіно / 24 Канал

До акторського складу нового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" приєднаються Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо.

Як пише Variety, стрічка розповідає про події в 1969 році на тлі вбивства актриси Шерон Тейт злочинною групою Чарльза Менсона, який помер у листопаді 2017 року.

У фільмі Ді Капріо виконає роль зірки вестернів Ріка Далтона, а Пітт – його дублера Кліффа Бута.

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"Обидва прагнуть домогтися успіху в новому, вже незнайомому їм Голлівуді. Але у Ріка є відома сусідка – Шерон Тейт. Я працював над цим сценарієм п'ять років і прожив в Лос-Анджелесі практично все своє життя, включаючи 1969 рік, коли мені було сім років. Мені не терпиться розповісти історію Лос-Анджелеса, а також Голлівуду, якого більше не існує", – розповів Тарантіно.

Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо зіграють у фільмі Тарантіно

Прем'єра фільму запланована на 9 серпня 2019 року.

Теги: LifeStyle Кіно Бред Пітт Леонардо Ді Капріо
Джерело: 24 Канал
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