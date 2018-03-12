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Бред Пітт на рік відмовився від інтимних стосунків

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Бред Пітт на рік відмовився від інтимних стосунків
Бред Пітт на рік відмовився від інтимних стосунків / Hollywood Life

Голлівудський актор Бред Пітт зробив гучну заяву про те, що на рік відмовляється від будь- яких інтимних стосунків.

54-річний актор прийняв таке рішення задля того, щоб відновитися після розлучення з Анджеліною Джолі, повідомляє видання The Sun.

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Як розповіли інсайдери, зараз актор багато медитує, займається спортом та не вживає алкоголю.

"Він вживає лише здорову їжу, відмовився повністю від алкоголю. Бред був у стосунках все своє свідоме життя. Зараз він вільний і може повністю зайнятися собою і робити те, що раніше не міг", – повідомило джерело.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт одружилися 23 серпня 2014 року. Відносини акторів почалися в 2005 році на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт", а про заручини вони повідомили в 2012-му. У вересні 2016 року стало відомо, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучаються. Причиною розлучення називають роман Пітта із французькою акторкою Маріон Котійяр. Актори нещодавно разом знялися у фільмі "Союзники" Роберта Земекіса.

Теги: LifeStyle Кіно Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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