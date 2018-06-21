Бред Пітт не дозволив дітям зніматися з Анджеліною Джолі у "Малефісенті": подробиці

Зіркове екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжує боротьбу за опіку над дітьми. Цього разу голлівудський кіноактор заборонив дітям зніматися у другій частині фільму "Малефісента" з Анджеліною Джолі у головній ролі.

Відомо. що Джолі хотіла залучити до знімань фільму 12-річну дочку Шайло і 10-річного сина Нокса. Про це повідомляє UsWeekly.

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Бред відмовився підписати угоду про участь Шайло і Нокса в зніманнях. Діти використовуються як пішаки,

– йдеться у джерелі.

До слова, у Пітта і Джолі є шестеро дітей: 16-річний Меддокс, 13-річна Захара, 14-річний Пакс, 12-річна Шайло і 10-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Крім того, одна з доньок вже мала досвід у зйомці фільму "Малефісента". У першій частині, яка вийшла на екрани у 2014 році, 10-річна Вів'єн знялася разом з Джолі.

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком.