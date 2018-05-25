Бред Пітт розлютив Анджеліну Джолі гострою заявою, – ЗМІ

Вже 2 роки акторське подружжя – Бред Пітт та Анджеліна Джолі – не може дійти згоди в розлученні. Пара то готова підписати всі документи, то розпалює конфлікт новою суперечкою. А нещодавно Бред Пітт зумів розлютити дружину новою заявою.

Про це повідомляє Page Six.

Питання про розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі – одна з найгостріших тем в Голлівуді. Загострення і так непростих стосунків знаменитостей, спричинили чутки про продаж нерухомості. Нещодавно Анджеліна Джолі вирішила позбутись маєтку у Франції. Для Бреда Пітта це місце є дуже важливим, адже актор дбає про виноградники та доглядає за садибою. Відтак нерухомість він зумів "відвоювати".

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Проте не маєток є причиною регулярних чвар екс-закоханих, а опіка над нащадками. Знаменитості, які виховували 3 біологічних дітей та 3 всиновлених, не можуть порозумітись один з одним. Приводом для нещодавнього конфлікту стала заява Бреда Пітта про заборону вивезення його дітей за кордон.

Водночас Анджеліна Джолі, яка готується до зйомок у Лондоні, не на жарт розлютилась через це.

Останньою проблемою стало те, що Анджеліна хоче знімати фільм в Європі упродовж декількох місяців і планує взяти дітей на час роботи з собою. Бред категорично проти і всіляко цьому перешкоджає. Він буде зніматися влітку в Лос-Анджелесі і хоче регулярно бачити своїх дітей,

– зазначив інсайдер видання.

Сам Бред Пітт не в захваті від нового скандалу з Анджеліною Джолі. Однак залишатись без дітей усе літо він не має наміру, а їздити до Європи теж не вдасться. Відтак актор налаштований рішуче та навіть може звернутись до суду з цим питанням.

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"Бреду буде ніяково, якщо його діти перебуватимуть далеко упродовж кількох місяців. Він вважає, що Лос-Анджелес – це їхній рідний дім і саме тут їм буде комфортно. Бред не проти, щоб діти подорожували, але не на стільки часу", – додав інсайдер.

Наразі Анджеліну Джолі помітили у Лондоні. Зірку супроводжували її двоє синів.



Анджеліна Джолі з дітьми (фото – The Daily Mail)



Анджеліна Джолі в Лондоні

Нагадаємо, актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Після оприлюднення тривожної заяви вони спільно проводили релігійні свята, наче нічого не відбулось. А вже влітку 2017 року з'явилась інформація, що актори можуть скасувати розлучення. Наразі Бред Пітт та Анджеліна Джолі спростовують усі чутки про відновлення стосунків та вирішують судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми.