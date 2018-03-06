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Бред Пітт уклав несподіваний договір з відомою акторкою: деталі

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Бред Пітт: особисте життя
Бред Пітт: особисте життя

Голлівудський актор Бред Пітт, який припинив стосунки з Анджеліною Джолі, уклав несподівану угоду з 38-річною акторкою Тіффані Хеддіш.

Про це повідомляє журнал Elle.

За інформацією іноземних ЗМІ, Анджеліна Джолі, яка виховує 6 дітей, почала зустрічатись з актором Шоном Пенном. Водночас Бред Пітт також має зміни в особистому житті, оскільки новою пасією знаменитого актора може стати Тіффані Хеддіш.

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Одразу після вручення престижної кінопремії "Оскар" ймовірна обраниця Пітта публічно розповіла, що вони уклали угоду. Тіффані Хеддіш запевнила, що якщо чоловік не матиме стосунків через рік, то вони почнуть зустрічатись.

Ми зіткнулися зараз в ліфті і вирішили, що якщо через рік і він, і я будемо вільні, то почнемо зустрічатися. Хоча я не впевнена, що у мене можуть вийти гармонійні відносини з чоловіком, у якого стільки дітей,
– заявила Тіффані Хеддіш.


Тіффані Хеддіш зізналась, що може мати стосунки з Бредом Піттом

Як відомо, Бред Пітт з'явився на вечірці після вручення "Оскара". На церемонію чоловік не хотів йти, поки не дізнався, що Анджеліна Джолі проігнорує захід. За словами інсайдерів, актор досі оговтується від розриву стосунків.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Бред Пітт
Джерело: 24 Канал
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