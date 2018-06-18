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Бред Пітт вперше за довгий час провів вихідні з дітьми

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Бред Пітт з дітьми
Бред Пітт з дітьми / Фото з відкритих джерел

Голлівудська кіноактриса Анджеліна Джолі, схоже, пішла назустріч своєму екс-чоловікові Бреду Пітту, який зміг провести час з дітьми у вихідні та в День батька 17 червня.

Про це повідомляють на People.

За словами інсайдерів, цей день став справді особливим для зірки Голлівуду, адже він нарешті зміг побачитись з власними дітьми. Чоловік відвіз синів і доньок у Лондон, де зараз у нього проходять зйомки.

Читайте також: Як Анджеліна Джолі переживає затяжне розлучення з Бредом Піттом

Проте у якому складі і за яких обставин відбулася зустріч, не повідомляється. Але у західних ЗМІ зазначають, що це вже істотне зрушення у відносинах сім'ї, оскільки Джолі в минулому році не дозволила дітям зустрітися із татом.


Бред Пітт з дітьми

Варто додати, що у Пітта і Джолі є шестеро дітей: 16-річний Меддокс, 13-річна Захара, 14-річний Пакс, 11-річна Шайло і 9-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

На вихідних актриса побувала з місією ООН в іракському місті Мосул. Вона зустрілася з жителями міста, які повернулися до своїх домівок після того, як торік урядовим військам вдалося відбити Мосул у терористів.

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком.

Теги: Голлівуд LifeStyle Бред Пітт Анджеліна Джолі Зіркові розлучення Діти
Джерело: 24 Канал
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