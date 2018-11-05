17:30
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Бред Пітт вперше за тривалий час з’явився на червоній доріжці: фото

      1188 Читать новость на русском
      Бред Пітт на церемонії Hollywood Film Awards
      Бред Пітт на церемонії Hollywood Film Awards / Getty Images

      4 листопада в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премій Hollywood Film Awards. Гостями заходу традиційно стали багато зірок кіно. Однак найбільший фурору викликала поява Бреда Пітта, оскільки актор після розлучення уникає світські заходи.

      Під час церемонії 54-річний Бред вручив нагороду Феліксу Ван Грунінгену за стрічку "Гарний хлопчик".

      Читайте також: Як змінилися Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт для фільму Тарантіно: перше фото

      Пітт обрав total black образ: чорну футболку та темний сірий костюм. Актор також вразив своїм помолоділим виглядом.

      Бред Пітт на церемонії Hollywood Film Awards

      Актор був у чудовій формі 

      Нагадаємо, після розлучення з Анджеліною Джолі актор довший час не виходив на публіку. Колишнє подружжя сперечається за право на те, хто стане основним опікуном їх шести дітей.

      Джолі усяко намагалася перешкодити Пітту бачитися з дітьми ,але суд став на сторону Пітта – тепер актор може бачитися з дітьми та дзвонити їм в будь-який час, що раніше було під суворою забороною.

      Теги: Кіно LifeStyle Бред Пітт Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      сьогодні , 17:00 Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      Блог Медіа
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      сьогодні , 16:30 Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      Євгенія Мазур
      Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      сьогодні , 16:18 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      Олександр Бевза
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сьогодні , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук