Бред Пітт вперше за тривалий час з’явився на червоній доріжці: фото

4 листопада в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премій Hollywood Film Awards. Гостями заходу традиційно стали багато зірок кіно. Однак найбільший фурору викликала поява Бреда Пітта, оскільки актор після розлучення уникає світські заходи.

Під час церемонії 54-річний Бред вручив нагороду Феліксу Ван Грунінгену за стрічку "Гарний хлопчик".

Читайте також: Як змінилися Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт для фільму Тарантіно: перше фото

Пітт обрав total black образ: чорну футболку та темний сірий костюм. Актор також вразив своїм помолоділим виглядом.

Бред Пітт на церемонії Hollywood Film Awards

Актор був у чудовій формі

Нагадаємо, після розлучення з Анджеліною Джолі актор довший час не виходив на публіку. Колишнє подружжя сперечається за право на те, хто стане основним опікуном їх шести дітей.

Джолі усяко намагалася перешкодити Пітту бачитися з дітьми ,але суд став на сторону Пітта – тепер актор може бачитися з дітьми та дзвонити їм в будь-який час, що раніше було під суворою забороною.