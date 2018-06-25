Бред Пітт вразив помолоділим виглядом після возз'єднання з дітьми

54-річний актор Бред Пітт відчуває себе прекрасно після спілкування зі своїми дітьми. Крім цього він зустрівся з друзями, які теж помітили у ньому позитивні зміни.

Про це розповіло анонімне джерело виданню People.

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"Він виглядає як краща версія "старого" і щасливого Бреда. Він виглядає так, як ніби його вік змінився в протилежну сторону. Точно можна сказати, що він став краще піклуватися про самого себе. Він також дуже оптимістично говорить про майбутнє", – поділилися співрозмовники.

Бред Пітт

Як відомо судовий процес Бреда Пітта і його колишньої дружини Анджеліни Джолі триває тривалий час. Колишнє подружжя сперечається за право на те, хто стане основним опікуном їх шести дітей.

Джолі усяко намагалася перешкодити Пітту бачитися з дітьми, проте суд став на сторону Пітта – тепер актор може бачитися з дітьми та дзвонити їм в будь-який час, що раніше було під суворою забороною.