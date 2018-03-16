Бред Пітт зблизився з Демі Мур, – ЗМІ

Відомий голлівудський актор Бред Пітт, який нещодавно заявляв про відмову від інтимних стосунків, зблизився з акторкою Демі Мур.

Актор знайшов підтримку у давньої подруги, яка переконала його шукати розради у вченні Кабала, повідомляє Radar Online.

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"Бред шукав щось, щоб підняти настрій. Демі припустила, що Кабала може стати рішенням ", – розповіло джерело.

У вченні Кабала використовують темні заклинання, магічні амулети та інші практики, щоб запобігти психічним атакам. І Мур дуже сподівається, що Бред приєднається до таємничої секти, йдеться у виданні.

Варто зауважити, що 54-річний Пітт зблизилися з 55-річною Демі ще влітку минулого року, після розлучення з Анджеліною Джолі.

"Демі звернулася до Бреда і повела його на приватні заняття йогою, щоб допомогти йому залишатися тверезим і відправити енергію на щось корисне. Вони були друзями впродовж десятиліть. Але тепер між ними з'явився зв'язок, з яким вони ніколи раніше не стикалися", – додав інсайдер.

За інформацією ЗМІ, актор активно вивчає Кабалу, вчиться і дивиться різні навчальні відео, а також носить наплічник зі священними текстами.