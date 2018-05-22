Бредлі Купер та Ірина Шейк не змогли сховатися від настирливих папараці

Повернувшись в Нью-Йорк з Каннського кінофестивалю, популярна модель Ірина Шейк вже встигла кілька разів потрапити під приціли папараці. Цього разу її сфотографували поруч з актором Бредлі Купером.

Зіркова пара намагалася непомітно пробратися в кіно на спеціальний показ фільму "Соло. Зоряні Війни. Історія" із запасного входу, однак сховатися від фотографів їм все ж не вдалося.

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Варто відзначити, інтерес до знаменитостей не слабшає, навпаки, шанувальники жадають пікантних подробиць особистого життя зірок, а журналісти раз у раз намагаються дізнатися про прийдешнє одруження Ірини і Бредлі, попутно приписуючи Шейк другу вагітність.

Самі ж зірки чутки зі ЗМІ не коментують, а в інтерв'ю про справи сімейні не розповідають, та й на офіційних заходах удвох вони з'являються вкрай рідко.