22:18
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 10°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна руйнують вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Бредлі Купер та Ірина Шейк не змогли сховатися від настирливих папараці

320 Читать новость на русском
Ірина Шейк
Ірина Шейк / Фото з відкритих джерел

Повернувшись в Нью-Йорк з Каннського кінофестивалю, популярна модель Ірина Шейк вже встигла кілька разів потрапити під приціли папараці. Цього разу її сфотографували поруч з актором Бредлі Купером.

Зіркова пара намагалася непомітно пробратися в кіно на спеціальний показ фільму "Соло. Зоряні Війни. Історія" із запасного входу, однак сховатися від фотографів їм все ж не вдалося.

Читайте також: Регіну Тодоренко підловили на романтичних поцілунках з російським співаком: відео

Варто відзначити, інтерес до знаменитостей не слабшає, навпаки, шанувальники жадають пікантних подробиць особистого життя зірок, а журналісти раз у раз намагаються дізнатися про прийдешнє одруження Ірини і Бредлі, попутно приписуючи Шейк другу вагітність.

Самі ж зірки чутки зі ЗМІ не коментують, а в інтерв'ю про справи сімейні не розповідають, та й на офіційних заходах удвох вони з'являються вкрай рідко.

Теги: Голлівуд Зіркові романи LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук