Брехав про зв'язки з Росією: екс-радника Трампа засудили до 14 діб в'язниці

Колишній радник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос отримав 14 діб арешту за неправдиві свідчення під час розслідування втручання Росії у американські президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє ВВС.

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Екс-радник Трампа надавав неправдиву інформацію про свої зв'язки з людьми, які стверджували, що мають контакти з вищими посадовими особами Росії. Зокрема, Пападопулос збрехав про зустріч з професором, який сказав, що у РФ є "бруд" на кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Окрім того, окружний суд у Вашингтоні також присудив Пападопулосу 12 місяців перебування під наглядом та штраф у розмірі 9 500 доларів.

Спецпрокурор зазначає, що Пападопулос озвучив більшу частину інформації про ці зустрічі лише тоді, коли слідчі пред'явили йому його власні електронні листи і текстові повідомлення.

Пападопулос визнав себе винним у брехні агентам ФБР у жовтні минулого року. Тоді на засіданні суду він заявив, що був "патріотично налаштованим американцем", який допустив помилку, сказавши неправду під час розслідування.

Нагадаємо, раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається справою "російського розслідування", підтвердив свій намір взяти свідчення президента країни Дональда Трампа у письмовій формі у зв'язку з проведеним розслідуванням.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа. Двоє соратників президента США Дональда Трампа - колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн і помічник кампанії Джордж Пападопулос, визнали себе винними в тому, що брехали агентам ФБР в ході розслідування.