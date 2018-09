"Брехливі факти і фальшиві джерела": Трамп відреагував на нову скандальну книгу про себе

Так, Трамп зазначив, що книжку Вудворда вже спростували та дискредитували голова Пентагону Джеймс Меттіс та голова апарату Білого дому Джон Келлі. Лідер США вважає невипадковим вихід книги напередодні виборів до Конгресу. Про це він зазначив у Twitter.

Читайте також: Для Трампа настали історичні часи?

Їхні (Меттіса і Келлі – "24") висловлювання були сфабриковані. Аналогічно інші історії та цитати. Вудворд – політтехнолог демократів? Зверніть увагу на час (коли виходить книга – "24")?

– написав Трамп у соцмережі.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?