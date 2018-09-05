"Брехливі факти і фальшиві джерела": Трамп відреагував на нову скандальну книгу про себе

Президент США розкритикував книгу відомого американського журналіста Боба Вудвора "Страх: Трамп у Білому домі" та назвав фальсифікацією висловлювання його підлеглих, наведені у ній. Співробітники Білого дому також спростували обурливі заяви, які їм приписують.

Так, Трамп зазначив, що книжку Вудворда вже спростували та дискредитували голова Пентагону Джеймс Меттіс та голова апарату Білого дому Джон Келлі. Лідер США вважає невипадковим вихід книги напередодні виборів до Конгресу. Про це він зазначив у Twitter.

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Їхні (Меттіса і Келлі – "24") висловлювання були сфабриковані. Аналогічно інші історії та цитати. Вудворд – політтехнолог демократів? Зверніть увагу на час (коли виходить книга – "24")?

– написав Трамп у соцмережі.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 вересня 2018 р.



Трампа розлютила книга нова книга Боба Вудвора про нього. Глава Білого дому назвав факти, наведені у ній "брехливими", а джерела, які використовує журналіст, "фальшивими"

У своїй книзі, уривки з якої опубліковані у Washington Post, Вудворд пише, що Джон Келлі нібито назвав Трампа "ідіотом, якому нічого не можна пояснити", натомість топ-посадовець подібні висловлювання зі свого боку заперечив.

"Ідея про те, що я коли-небудь називав президента ідіотом, є неправдою, насправді все з точністю до навпаки... Це ще одна жалюгідна спроба забруднити близьких до Трампа людей і відволікти увагу від багатьох успіхів адміністрації", – йдеться в заяві Келлі, яку президент США оприлюднив у своєму Twitter.

Statement from White House Chief of Staff, General John Kelly: pic.twitter.com/LUN8cDr3N5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 вересня 2018 р.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс у свою чергу запевнив, що він ніколи не говорив "зневажливих слів про Трампа, які приписує йому у книзі Вудворд". Згідно з текстом книги, Меттіс після важливої розмови з президентом США заявив, що "дії Трампа та його розуміння речей на рівні п'яти- чи шестикласника".

Statement from Secretary of Defense, James Mattis: pic.twitter.com/OneaxKCneV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 вересня 2018 р.

За словами речниця Білого дому Сари Сандерс, книжка Вудворда – це "сфабриковані історії, багато з яких вигадані незадоволеними екс-співробітниками, які намагаються "очорнити" президента США. Сандерс також додала, що "демократи та їхні союзники в медіа розуміють, що політика Трампа працює і з таким успіхом ніхто не зможе перемогти його (на виборах) у 2020 році".

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Нагадаємо, це вже не перша скандальна книга про Дональда Трампа. 5 січня цього року у світ вийшло творіння Майкла Вулффа "Вогонь і лють: Всередині Білого дому за Трампа", де медійник зібрав чимало чуток та пліток, пов'язаних із американським лідером.