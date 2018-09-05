21:39
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Брехливі факти і фальшиві джерела": Трамп відреагував на нову скандальну книгу про себе

136 Читать новость на русском
Трамп піддав нищівній критиці нову скандальну книгу про себе
Трамп піддав нищівній критиці нову скандальну книгу про себе / YourNewsWire.com

Президент США розкритикував книгу відомого американського журналіста Боба Вудвора "Страх: Трамп у Білому домі" та назвав фальсифікацією висловлювання його підлеглих, наведені у ній. Співробітники Білого дому також спростували обурливі заяви, які їм приписують.

Так, Трамп зазначив, що книжку Вудворда вже спростували та дискредитували голова Пентагону Джеймс Меттіс та голова апарату Білого дому Джон Келлі. Лідер США вважає невипадковим вихід книги напередодні виборів до Конгресу. Про це він зазначив у Twitter.

Читайте також: Для Трампа настали історичні часи?

Їхні (Меттіса і Келлі – "24") висловлювання були сфабриковані. Аналогічно інші історії та цитати. Вудворд – політтехнолог демократів? Зверніть увагу на час (коли виходить книга – "24")? 
– написав Трамп у соцмережі.

Трампа розлютила книга нова книга Боба Вудвора про нього
Трампа розлютила книга нова книга Боба Вудвора про нього. Глава Білого дому назвав факти, наведені у ній "брехливими", а джерела, які використовує журналіст, "фальшивими"

У своїй книзі, уривки з якої опубліковані у Washington Post, Вудворд пише, що Джон Келлі нібито назвав Трампа "ідіотом, якому нічого не можна пояснити", натомість топ-посадовець подібні висловлювання зі свого боку заперечив.

"Ідея про те, що я коли-небудь називав президента ідіотом, є неправдою, насправді все з точністю до навпаки... Це ще одна жалюгідна спроба забруднити близьких до Трампа людей і відволікти увагу від багатьох успіхів адміністрації", йдеться в заяві Келлі, яку президент США оприлюднив у своєму Twitter.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс у свою чергу запевнив, що він ніколи не говорив "зневажливих слів про Трампа, які приписує йому у книзі Вудворд". Згідно з текстом книги, Меттіс після важливої розмови з президентом США заявив, що "дії Трампа та його розуміння речей на рівні п'яти- чи шестикласника".

За словами речниця Білого дому Сари Сандерс, книжка Вудворда це "сфабриковані історії, багато з яких вигадані незадоволеними екс-співробітниками, які намагаються "очорнити" президента США. Сандерс також додала, що "демократи та їхні союзники в медіа розуміють, що політика Трампа працює і з таким успіхом ніхто не зможе перемогти його (на виборах) у 2020 році".

Читайте також: Трамп вимагав від Пентагону знищити Асада, – Washington Post

Нагадаємо, це вже не перша скандальна книга про Дональда Трампа. 5 січня цього року у світ вийшло творіння Майкла Вулффа "Вогонь і лють: Всередині Білого дому за Трампа", де медійник зібрав чимало чуток та пліток, пов'язаних із американським лідером.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Скандал Книги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
сьогодні, 21:00 Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
Віталій Шабунін
Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
сьогодні, 20:01 Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
Катерина Петренко
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
сьогодні, 19:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
сьогодні, 18:03 Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
Олександра Кравчук
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Глава МЗС Великобританії назвав винуватця конфлікту між США та КНДР
 12 серпня 2017 , 21:08
104-річний австралієць вирушить до Швейцарії, аби померти завдяки евтаназії
 3 травня , 09:54
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук