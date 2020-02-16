22:00
16 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Брехня довкола коронавірусу, чвари в Офісі президента та США ламає плани Кремля: блоги тижня

      1
      Блоги тижня / Getty images

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – хто та навіщо поширює фейки про коронавірус, чому звільнили Андрія Богдана та найболісніше для Росії.

      ​1. Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком

      богдан зеленський єрмак

      Конфлікт Андрія Богдана та Андрія Єрмака був закладений з першого дня.

      Хто такі Андрій Богдан та Андрій Єрмак?

      ​2. Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду

      гончарук

      Гончарук був змушений підробляти в масовці на телешоу. Кошмар. Знайшли зраду в країні успішних і багатих людей.

      Більше матеріалів про Олексія Гончарука – дивіться тут!

      3. Трамп створює для Росії болісну реальність

      трамп путін

      Трамп має всі шанси залишитися в Білому Домі ще на один термін, Росії належить тривалий головний біль.

      Читайте найцікавіші матеріали про майбутні вибори в США 2020.

      4. У Росію повертається Конституційна монархія?

      путін

      Серед поправок до фактично нової "путінської" Конституції схвалені до другого читання пропозиції, які дадуть можливість колишнім президентам Росії стати довічними членами Ради Федерації країни, та й сама когорта тих, кого призначають главою держави "сенаторів" збільшиться до 30 осіб. Причому семеро з них повинні призначатися назавжди.

      Все про Володимира Путіна.

      5. Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам

      коронмавірус

      Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) гучно б'є на сполох: світові загрожує нова, страшна пандемія. Але йдеться зовсім не про китайську епідемію коронавірусу – принаймні, не напряму.

      Найсвіжі новини про китайський коронавірус.

      Ознайомтесь! Коронавірус VS туберкульоз

      КОРД затримав "смотрящого" Януковича Анісімова: відео спецоперації
      сьогодні
      6615
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини Росії Андрій Єрмак Володимир Зеленський Андрій Богдан Новини політики Новини України Коронавірус 2020 Новини США Вибори в США 2020 Володимир Путін Дональд Трамп Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: самотній Богдан, летючий Коломойський і політики-валентинки
      Олег Терещенко 780
      сьогодні , 19:30 Особисте життя міністрів, заборона на незвичні імена для дітей – відео тижня
      Тетяна Пасічник 544
      сьогодні , 19:00 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      Борис Немировський 2496
      сьогодні , 18:30 Водопостачання в Крим: що задумали в Офісі Президента
      Анна Калюжна 2172
      сьогодні , 18:00 Злодії в погонах: шокуючі історії, як поліцейські обкрадають людей під час обшуків
      Дмитро Гнап 1273
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук