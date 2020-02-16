Брехня довкола коронавірусу, чвари в Офісі президента та США ламає плани Кремля: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – хто та навіщо поширює фейки про коронавірус, чому звільнили Андрія Богдана та найболісніше для Росії.
1. Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
Конфлікт Андрія Богдана та Андрія Єрмака був закладений з першого дня.
Хто такі Андрій Богдан та Андрій Єрмак?
2. Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду
Гончарук був змушений підробляти в масовці на телешоу. Кошмар. Знайшли зраду в країні успішних і багатих людей.
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3. Трамп створює для Росії болісну реальність
Трамп має всі шанси залишитися в Білому Домі ще на один термін, Росії належить тривалий головний біль.
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4. У Росію повертається Конституційна монархія?
Серед поправок до фактично нової "путінської" Конституції схвалені до другого читання пропозиції, які дадуть можливість колишнім президентам Росії стати довічними членами Ради Федерації країни, та й сама когорта тих, кого призначають главою держави "сенаторів" збільшиться до 30 осіб. Причому семеро з них повинні призначатися назавжди.
Все про Володимира Путіна.
5. Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) гучно б'є на сполох: світові загрожує нова, страшна пандемія. Але йдеться зовсім не про китайську епідемію коронавірусу – принаймні, не напряму.
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