Брехня довкола коронавірусу, чвари в Офісі президента та США ламає плани Кремля: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – хто та навіщо поширює фейки про коронавірус, чому звільнили Андрія Богдана та найболісніше для Росії.

​1. Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком







Конфлікт Андрія Богдана та Андрія Єрмака був закладений з першого дня.



Хто такі Андрій Богдан та Андрій Єрмак?

​2. Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду







Гончарук був змушений підробляти в масовці на телешоу. Кошмар. Знайшли зраду в країні успішних і багатих людей.



Більше матеріалів про Олексія Гончарука – дивіться тут!

3. Трамп створює для Росії болісну реальність







Трамп має всі шанси залишитися в Білому Домі ще на один термін, Росії належить тривалий головний біль.



Читайте найцікавіші матеріали про майбутні вибори в США 2020.

4. У Росію повертається Конституційна монархія?







Серед поправок до фактично нової "путінської" Конституції схвалені до другого читання пропозиції, які дадуть можливість колишнім президентам Росії стати довічними членами Ради Федерації країни, та й сама когорта тих, кого призначають главою держави "сенаторів" збільшиться до 30 осіб. Причому семеро з них повинні призначатися назавжди.



Все про Володимира Путіна.