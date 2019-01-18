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      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську

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      Наслідки теракту в Магнітогорську
      Наслідки теракту в Магнітогорську / rodina.news

      Терористичне угруповання ІДІЛ узяло на себе відповідальність за вибухи в російському Магнітогорську. За день до Нового року 39 людей загинули там під уламками 9-поверхівки, що злетіла у повітря, ще троє – у підірваній маршрутці.

      Тепер мусульманські радикали запевняють, що саме вони заклали вибухівку в будинку, що призвело до обвалення всього під'їзду. Також вони пояснюють причину такого довгого мовчання з цього приводу і зазначають, що лише зараз узяли на себе відповідальність, щоб не піддавати загрозі виконавців терактів. Тепер, коли терористи залишили Росію ІДІЛ оголосила, що це вони вчинили напади.

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      Натомість російська ФСБ оперативно заперечує й продовжує наполягати, що в будинку та маршрутці здетонував побутовий газ. Варто зазначити, що Ісламська держава до сьогодні не була помічена у тому, що вигадує свою причетність до тих чи інших техногенних катастроф. Зазвичай, якщо вони беруть на себе відповідальність за скоєні вибухи, потому це підтверджується слідством.

      Але, напевно, не у випадку з російським Магнітогорськом, де тамтешня ФСБ до останнього наполягатиме, що вибухи сталися випадково, точніше через побутовий газ. Все тому, що визнавати причетність ІДІЛ до інцидентів у Магнітогорську для російських спецслужб означало б розписатися у власній безпорадності. Дуже важко було б пояснити російським громадянам, нащо країна витрачає мільярди рублів на посилення російських правоохоронців, надає їм небачені повноваження у прослуховуванні телефонів, спостережені та обшуках, натомість ефективність такої протидії терористам мізерна.

      Це щось схоже із розстрілом студентів коледжу в кримській Керчі. У навчальному закладі на вході до будівлі ФСБ встановила металодетектор, утім, терорист зі зброєю та вибухівкою просто зайшов з чорного ходу, яким учні активно користувалися, бо він зручніший і не треба витрачати час на проходження через металодетектор.

      Якими безглуздими не були російські антитерористичні заходи всередині країни, Москва точно скористається заявою ІДІЛ про відповідальність за вибухи у Магнітогорську. Для Кремля це точно буде чудовий привід посилити свою присутність у Сирії – саме боротьбою з ІДІЛ Москва пояснюватиме міжнародній спільноті бомбардування своїми військами мирних сирійський кварталів та захоплення в країні нафтових родовищ.

      Своїм же громадянам Путін і далі розказуватиме, що треба ще трохи затягнути пояси, адже вони повинні профінансувати російську воєнну присутність у далекій арабській країні, розташованій аж на Близькому Сході. А те, що російські війська насправді просто гинутимуть в інтересах президента Сирії Башара аль-Асада, простих росіян не має обходити – вони вже так гинули в Афганістані з 1979-го, коли воювали там із моджахедами.

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      Нагадаємо, вибух газу у житловій багатоповерхівці у російському Магнітогорську стався під ранок 31 грудня. У результаті завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. Вже 1 січня у центрі міста неподалік вищезазначеного будинку у маршрутному таксі вибухнув газовий балон, внаслідок чого автобус загорівся. У результаті інциденту загинули три людини.

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини Росії УПЦ МП Вибух у Магнітогорську Ісламська держава Публікації ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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