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      Брехня в декларації: ректора КПІ Згуровського таки перевірять у НАЗК

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      Декларацію Згуровського таки перевірять
      Декларацію Згуровського таки перевірять / bihus.info

      Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларацію скандального ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайла Згуровського, який фігурує в розслідуванні журналістів "Центру розслідувань України". .Цього досягнуто завдяки зверненням юристів проекту "Тисни".

      Про це повідомили на Bihus.Info з посиланням на офіційну відповідь від НАЗК.

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      Ще у жовтні 2018 журналісти програми "ЦРУ" з'ясували, що ректор НУ "КПІ" Михайло Згуровський і за сумісництвом голова наглядової ради "Укроборонпрому" не вказав у декларації дохід від продажу нерухомості у США, а також інвестиції у будівельну компанію в Чорногорії. 

      Згуровський
      Михайло Згуровський

      Загалом декларація ректора Згуровського виглядає скромно: з нерухомості – будинок і ділянка під Києвом, ще має дві автівки і заощадження на півтора мільйона гривень. У розділі "нематеріальних активів" декларації Згуровський вказав 53 винаходи. Дружина Згуровського Тетяна Померанцева є громадянкою США. Її місце роботи – компанія "Системний аналіз та рішення". Згідно з декларацією, Померанцева має будинок на 150 квадратних метрів у Каліфорнії, США. Разом з тим, дружина відмовилася надавати інформацію про його вартість.


      Тетяна Померанцева має будинок на 150 квадратних метрів у Каліфорнії, США

      Крім того, за допомогою офіційних американських реєстрів, журналістам вдалося з'ясувати, що Михайло Згуровський та його син Олександр Згуровський мали у США інші об’єкти нерухомості загальною вартістю у майже два мільйони доларів, яку вони продали у 2016 та 2017 роках.

      Підрахунок доходів з декларації ректора показує, що на купівлю подібної нерухомості пану Згуровському довелося б збирати кошти понад 10 років,
      – зазначають журналісти.

      А ще "ЦРУ" з’ясувало, що Померанцева з 2011 є співвласницею будинку у 200 "квадратів" на курорті Сан-Франциско, який сайти з продажу нерухомості оцінюють майже у півмільйона доларів. У декларації чоловіка цього будинку теж немає. Крім того, Михайло та Олександр Згуровські є співзасновниками та співвласниками інвестиційно-будівельної компанії "Sky Development" у Чорногорії, яка займається продажем нерухомості.

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      Оскільки ненадання цих відомостей у декларації тягне за собою кримінальну відповідальність, юристи "Тисни" звернулись до правоохоронців та отримали рішення про проведення перевірки декларації Михайла Згуровського.

      Відео повного випуску програми "ЦРУ" з розслідуванням щодо ректора Згуровського:

      скандал навколо згуровського: хроніка подій
      Теги: Новини України Розслідування Освіта Корупція НАЗК
      Джерело: 24 Канал
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