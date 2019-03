Брехня вартістю 9 мільярдів доларів: історія про зліт та падіння Theranos

Нещодавно HBO випустили документальний фільм про засновницю Theranos Елізабет Холмс, яка обіцяла значний прорив в медицині завдяки аналізам з краплини крові, і обдурила весь світ.

Стів Джобс у спідниці — саме так називали Елізабет Холмс у ЗМІ та в колах людей, які їй вірили. Компанія Theranos проіснувала 10 років і протягом цього часу Холмс вдалось тримати в таємниці, що всі її старання змінити медицину не мали результату. Обличчя жінки з’являлось на обкладинках таких відомих видань, як Forbes чи Fortune, а інвестори те й робили, що давали їй гроші. Було дуже багато охочих долучитись до якісної зміни медицини, так само як і заробити на проривній технології, якої не існувало.

Приватний біотех-стартап, заснований Холмс у віці 19-ти років, досяг вартості у 9 мільярдів доларів, а сьогодні цю цифру можна помножити на нуль. Як дівчині вдалось водити за ніс інвесторів, журналістів і навіть працівників своєї ж компанії? І основне — навіщо вона обманювала всіх?

Фільм The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley зняв Алекс Гібні, на рахунку якого є Оскар за документальне кіно. Режисер включив у фільм інтерв’ю з декількома людьми, яких безпосередньо зачепила діяльність Холмс, і сфокусувався в першу чергу на персоні засновниці Theranos.

Елізабет хотіла пройти шляхом найпопулярніших людей в технічній сфері сьогодення. Вона щодня носила однаковий одяг, як Джобс чи Цукерберг. Вона покинула навчання в Стенфорді і сфокусувалась на своєму стартапі, який почався з ідеї робити аналізи за допомогою однієї краплини крові. Початково Холмс хотіла виробляти пластир, який зможе і забезпечити діагноз, і подбати про лікування, але таке рішення занадто нагадувало магію, якщо врахувати готовність до такого технологій сьогодення, тому ідею довелось урізати, звузивши її до роботи лише над діагнозом.

Холмс хотіла позбутись моторошних шприців, максимально спростивши процедуру здачі аналізів для людей, які бояться голок. Ще одним мотивом було бажання розпізнавати хвороби на ранніх стадіях і створити такий прилад, який зможе служити лабораторією і при цьому не займатиме ціле приміщення, а буде портативним. Обіцяні ціни на аналізи були вражаюче низькими і процедура мала бути максимально доступною кожному. Холмс неодноразово розповідала ЗМІ зворушливу історію про свого дядька, який помер від раку, і мріяла про світ, в якому людям не потрібно буде передчасно прощатись із близькими. Ці ідеї у формі місії і служили пальним для мотиваціїї штату Theranos, який на піку афери налічував 800 людей.

Документальне кіно The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley розповідає історію починаючи з того як Елізабет росла і як заручилась підтримкою впливових у США осіб, і аж до моменту коли про обман здогадались і змогли довести. Початком кінця для theranos стала стаття на Wall Street Journal, автор якої мав чималий досвід у роботі над журналістськими розслідуваннями в сфері медицини. Джон Карейру, який ретельно досліджував Theranos, навіть написав про це книгу "Погана кров" (Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup).

Зргубша, історія Theranos і Елізабет Холмс — не окрема історія, вирвана з контексту. Це також діагног Кремнієвій Долині і середовищу, яке дозволяє схожим аферам статись. Документалка від НВО, книга Карейру і всі матеріали, яких зараз безліч у мережі, говорять про одне: порядки Кремнієвої долини спонукають компанії брехати інвесторам. Ну гаразд, принаймні не заважають. Немає регулятивних механізмів, які би завадили харизматичним оповідачам отримувати інвестиції за слова. Схема, коли ти говориш, що щось винайшов, отримуєш інвестиції і пробуєш за ці гроші винайти те, що вже нібито мав, як виявилось, працює. У випадку з Theranos, працює за рахунок чиїхось фінансових втрат, чиїхось неточних результатів аналізів, і навіть смерті.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley вдало збирає тривалу і багатосторонню історію брехні в відеоряд з тривалістю фільму. Голівуд, до слова, теж захопився історією Theranos і не за горами художнє кіно, яке повідає історію Елізабет Холмс і, можливо, додасть нових деталей в цей медичний детектив, який завершився для зачинщиці практично безкарним.

Рейтинг документалки на IMDb — 7,1. А ось тут поволі з’являється інформація про "Погану кров", головну роль в якій, скоріш за все, зіграє Дженіфер Лоуренс.

