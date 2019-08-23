Брехня від Кличка: публічно заперечуючи взаємини зі Столаром, він піднімав тости за дружбу з ним

У мережі з'явилося застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром, хоча раніше в ЗМІ він заявляв протилежне.

У мережі з'явилося відео застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром.

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"Здорово, що друзі всі зібрались. Вадиме Михайловичу, спасибі тобі велике, що зібрав усіх друзів. Пропоную тост за друзів!" – заявив Кличко, звертаючись до Столара під час застілля.

При цьому, за даними джерела, застілля відбувалося за кордоном, куди Кличко прилетів на День народження Столара. Це також підтверджують кадри з відео, на якому Кличко говорить тост Столару з нагоди дня його народження.

"Ну і за нашою традицією... Напевно тут "русаки" є та ще хтось, щоб розуміли, звідки ми... Будьмо!" – сказав київський мер.

Таким чином, зазначає джерело, можна припустити, що Кличко приїхав на свято цілеспрямовано, а не потрапив на нього випадково, проходячи повз.

І все б було добре, але на початку серпня в інтерв'ю виданню LB.ua Кличко заявив, що не може назвати Столара другом.

"Я знайомий з тисячами людей. Друзів у мене... пальців однієї руки вистачить. Тому я не назву Столара другом. Він – не мій друг. Не чиновник Київської міської адміністрації та не депутат Київради. Столар – бізнесмен, у нього є якісь свої проекти. Його, як і Микитася, інших забудовників намагаються прив'язати до Кличка. Але це неправда. Я знайомий з усіма забудовниками в Києві, з усіма бізнесменами в місті. Але називати їх всіх моїми друзями – перебільшення. І говорити, що я відстоюю їхні інтереси – маніпуляція, не більше. Питати когось, чому він пішов в ту партію, а не в іншу, я теж не можу. Це особисте рішення кожного, вони зі мною не радяться", – зауважив мер.

У 2017 році журналісти програми "Схеми" повідомляли, що Віталій Кличко літав на приватному літаку разом з керівником "Укрбуду" Максимом Микитасем і Вадимом Столаром. У розслідуванні мовилося про те, що Кличко та Микитась разом прилетіли з Неаполя.

У коментарі програмі "Схеми" мер Києва повідомив, що за оренду чартеру платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів забудовника на вулиці в Неаполі та погодився придбати квиток на чартер, тому що мав переліт зі "стикуванням", а Микитась летів прямим рейсом.

Зазначимо, українського бізнесмена, скандального забудовника та політика Вадима Столара нерідко називають "тіньовим мером Києва" та "головним рішалою" у столиці, який має величезний вплив на мера Віталія Кличка. За даними ЗМІ, без його відома не проходить жодне важливе рішення міської влади у фінансовій і, зокрема, будівельно-земельній сфері.

Що стосується його політичної діяльності, то його було обрано нардепом двічі – у 2010 році до парламенту 6-го скликання за мажоритаркою від "Партії регіонів", а в 2019 році він потрапив до Ради за списком партії екс-регіоналів "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабинович і кум Путіна Віктор Медведчук.