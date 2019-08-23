22:28
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, сьогодні
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Брехня від Кличка: публічно заперечуючи взаємини зі Столаром, він піднімав тости за дружбу з ним

      585 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Getty Images

      У мережі з'явилося застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром, хоча раніше в ЗМІ він заявляв протилежне.

      У мережі з'явилося відео застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром.

      Читайте також: НАБУ допитало Кличка через скандальну заяву Богдана

      "Здорово, що друзі всі зібрались. Вадиме Михайловичу, спасибі тобі велике, що зібрав усіх друзів. Пропоную тост за друзів!" – заявив Кличко, звертаючись до Столара під час застілля.

      При цьому, за даними джерела, застілля відбувалося за кордоном, куди Кличко прилетів на День народження Столара. Це також підтверджують кадри з відео, на якому Кличко говорить тост Столару з нагоди дня його народження. 

      "Ну і за нашою традицією... Напевно тут "русаки" є та ще хтось, щоб розуміли, звідки ми... Будьмо!" – сказав київський мер.  

      Таким чином, зазначає джерело, можна припустити, що Кличко приїхав на свято цілеспрямовано, а не потрапив на нього випадково, проходячи повз.

      І все б було добре, але на початку серпня в інтерв'ю виданню LB.ua Кличко заявив, що не може назвати Столара другом.

      "Я знайомий з тисячами людей. Друзів у мене... пальців однієї руки вистачить. Тому я не назву Столара другом. Він – не мій друг. Не чиновник Київської міської адміністрації та не депутат Київради. Столар – бізнесмен, у нього є якісь свої проекти. Його, як і Микитася, інших забудовників намагаються прив'язати до Кличка. Але це неправда. Я знайомий з усіма забудовниками в Києві, з усіма бізнесменами в місті. Але називати їх всіх моїми друзями – перебільшення. І говорити, що я відстоюю їхні інтереси – маніпуляція, не більше. Питати когось, чому він пішов в ту партію, а не в іншу, я теж не можу. Це особисте рішення кожного, вони зі мною не радяться", – зауважив мер.

      У 2017 році журналісти програми "Схеми" повідомляли, що Віталій Кличко літав на приватному літаку разом з керівником "Укрбуду" Максимом Микитасем і Вадимом Столаром. У розслідуванні мовилося про те, що Кличко та Микитась разом прилетіли з Неаполя.

      У коментарі програмі "Схеми" мер Києва повідомив, що за оренду чартеру платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів забудовника на вулиці в Неаполі та погодився придбати квиток на чартер, тому що мав переліт зі "стикуванням", а Микитась летів прямим рейсом.

      Зазначимо, українського бізнесмена, скандального забудовника та політика Вадима Столара нерідко називають "тіньовим мером Києва" та "головним рішалою" у столиці, який має величезний вплив на мера Віталія Кличка. За даними ЗМІ, без його відома не проходить жодне важливе рішення міської влади у фінансовій і, зокрема, будівельно-земельній сфері.

      Що стосується його політичної діяльності, то його було обрано нардепом двічі – у 2010 році до парламенту 6-го скликання за мажоритаркою від "Партії регіонів", а в 2019 році він потрапив до Ради за списком партії екс-регіоналів "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабинович і кум Путіна Віктор Медведчук.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      16228
      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      сьогодні , 22:00 Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      КРЫМский бандеровец 328
      Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      сьогодні , 21:30 Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      Антон Голобородько 102
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 19:00 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 7161
      Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      сьогодні , 18:32 Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      Ірина Лаб'як 1136
      ЗНО для вчителів: як перевірятимуть педагогів
      сьогодні , 18:02 ЗНО для вчителів: як перевірятимуть педагогів
      Ірина Поліщук 762
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук