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      Брехуха: сестра Меган Маркл різко прокоментувала її промову на Фіджі

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      Меган Маркл на Фіджі
      Меган Маркл на Фіджі / Getty Images

      Нещодавно 53-річна Саманта Маркл хотіла помиритися з своєю 37-річною зведеною сестрою Меган Маркл, але очевидно передумала.

      Так, новою причиною конфлікту стала надихаюча промова герцогині Сассекської, яку вона проголосила на Фуджі. Меган говорила про те, як важливо мати можливість отримати вищу освіту.

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      "Як випускник університету, я знаю, що відчувають студенти – гордість і хвилювання. Ці почуття не покинуть вас – від моменту, коли ви отримали лист-підтвердження про зарахування і аж до захисту диплома, який ви готували зі своїми друзями-випускниками. Це неймовірна подорож, одна з ключових в житті будь-якої людини. Усвідомлюю, що існує безліч проблем, пов'язаних з можливістю дозволити собі її. Я з ними зіткнулася. Здобути вищу освіту мені вдалося завдяки стипендіям, програмам фінансової допомоги і підробіткам, всі доходи від яких йшли на оплату навчання. Можу сказати одне: це було того варте", – заявила Меган Маркл.

      Саме ці слова розгнівали Саманту. У своєму Twitter вона заявила, що всі слова Маркл пронизані нещирістю.

      "Наш батько платив за все її навчання! Ця промова неправдива", – емоційно написала зведена сестра герцогині.

      Скрін-шот із сторінки Саманти Маркл

      "Вона повинна надихати жінок бути щирими і вдячними, а не брехати їм прямо в обличчя!" – написала Саманта Маркл.

      Нагадаємо, раніше Саманта "накидалася" на Меган з образами і заявила, що якщо їхній батько помре, це буде провина герцогині. За її словами, до Меган Маркл можна достукатися лише через ЗМІ. Згодом в телеінтерв'ю вона вибачилась перед королівською сім'єю за свої скандальні висловлювання в медіа.

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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