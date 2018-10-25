Брехуха: сестра Меган Маркл різко прокоментувала її промову на Фіджі

Нещодавно 53-річна Саманта Маркл хотіла помиритися з своєю 37-річною зведеною сестрою Меган Маркл, але очевидно передумала.

Так, новою причиною конфлікту стала надихаюча промова герцогині Сассекської, яку вона проголосила на Фуджі. Меган говорила про те, як важливо мати можливість отримати вищу освіту.

Читайте також: Скандальна сестра Меган Маркл відреагувала на вагітність герцогині: неочікувана заява

"Як випускник університету, я знаю, що відчувають студенти – гордість і хвилювання. Ці почуття не покинуть вас – від моменту, коли ви отримали лист-підтвердження про зарахування і аж до захисту диплома, який ви готували зі своїми друзями-випускниками. Це неймовірна подорож, одна з ключових в житті будь-якої людини. Усвідомлюю, що існує безліч проблем, пов'язаних з можливістю дозволити собі її. Я з ними зіткнулася. Здобути вищу освіту мені вдалося завдяки стипендіям, програмам фінансової допомоги і підробіткам, всі доходи від яких йшли на оплату навчання. Можу сказати одне: це було того варте", – заявила Меган Маркл.

"Everyone should be afforded the opportunity to receive the education they want, but more importantly the education they have the right to receive. And for women and girls in developing countries, this is vital.” — The Duchess of Sussex at @UniSouthPacific #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/ZWXxiBNcEY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 жовтня 2018 р.

Саме ці слова розгнівали Саманту. У своєму Twitter вона заявила, що всі слова Маркл пронизані нещирістю.

"Наш батько платив за все її навчання! Ця промова неправдива", – емоційно написала зведена сестра герцогині.

Скрін-шот із сторінки Саманти Маркл

"Вона повинна надихати жінок бути щирими і вдячними, а не брехати їм прямо в обличчя!" – написала Саманта Маркл.

Нагадаємо, раніше Саманта "накидалася" на Меган з образами і заявила, що якщо їхній батько помре, це буде провина герцогині. За її словами, до Меган Маркл можна достукатися лише через ЗМІ. Згодом в телеінтерв'ю вона вибачилась перед королівською сім'єю за свої скандальні висловлювання в медіа.