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Бренд Burberry повністю відмовився від натурального хутра

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Бренд Burberry повністю відмовився від натурального хутра
Бренд Burberry повністю відмовився від натурального хутра / Instagram / @riccardotisci17

Британський модний будинок Burberry заявив, що назавжди припиняє використовувати натуральне хутро у своїх колекція. Бренд також обіцяє переробляти невикористані вироби замість того, щоб спалювати їх.

Модні марки все частіше відмовляються від натурального хутра у своїх колекціях та виступають за екологічні продукти. Так, генеральний директор бренду Burberry Марко Гоббетті заявив, що: "Сучасна розкіш має на увазі соціальну і екологічну відповідальність. Ми вже використовуємо, відновлюємо, передаємо та переробляємо невикористані товари, і ми продовжуватимемо розширювати ці зусилля".

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Модель Кара Делевінь в хутряному пальто Burberry

Через спалювання невикористаних виробів після пошиття речей, низка екологічних організацій обурилась та закликала припинити таку практику, через що Burberry змушені були підлаштуватись під сучасні виклики суспільства. Новий екологічний одяг вже можна буде побачити 17 вересня на Тижні моди в Лондоні.

Теги: LifeStyle Екологія Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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