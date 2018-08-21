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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бренд Chanel випустив декоративну косметику для чоловіків

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Чоловіча косметика від Chanel
Чоловіча косметика від Chanel / Chanel

Бренд Chanel запустили лінію косметики для чоловіків, яку назвали на честь коханого Габріель Шанель Боя Кейпела – Boy de Chanel.

Колекція надійде у продаж у 2019 році. У лінійку увійде тональний засіб у чотирьох відтінках, зволожуючий бальзам для губ з матовим покриттям та олівець для брів.

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За словами розробників, ця косметика допоможе чоловікам підкреслити свою красу, – непомітно, без ефекту театрального гриму.

Чоловіча косметика від Chanel

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
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