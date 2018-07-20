Бренд Gucci вразив новим Інстаграм-проектом зі звичайними людьми: фото
Італійський бренд Gucci ініціював новий Instagram-проект з фотографом Мартіном Парром.
Проект в Instagram називається #TimeToParr. Він представляє серію знімків, головними героями яких стали звичайні люди, годинник Gucci і місця, які є важливими для бренду Gucci.
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Фотограф Мартін Парр знаходив героїв одразу під час подорожі по всьому світу, від Чатсуорт-гаус в Дербіширі до Gucci Garden у Флоренції. Парр зазначає, що хотів розкрити для себе феномен часу, що з розвитком технологій стає все швидшим.
Усі фото – Instagram Gucci
Джерело: 24 Канал
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