Бренд Gucci вразив новим Інстаграм-проектом зі звичайними людьми: фото

Італійський бренд Gucci ініціював новий Instagram-проект з фотографом Мартіном Парром.

Проект в Instagram називається #TimeToParr. Він представляє серію знімків, головними героями яких стали звичайні люди, годинник Gucci і місця, які є важливими для бренду Gucci.

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Фотограф Мартін Парр знаходив героїв одразу під час подорожі по всьому світу, від Чатсуорт-гаус в Дербіширі до Gucci Garden у Флоренції. Парр зазначає, що хотів розкрити для себе феномен часу, що з розвитком технологій стає все швидшим.

Допис, поширений Gucci (@gucci) 19 Лип 2018 р. о 2:03 PDT

Допис, поширений Gucci (@gucci) 19 Лип 2018 р. о 6:44 PDT



Усі фото – Instagram Gucci