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Бренд H & M випустив колекцію на підтримку ЛГБТ-спільноти

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Футболка H&M з колекції на підтримку ЛГБТ-спільноти
Футболка H&M з колекції на підтримку ЛГБТ-спільноти / Фото з відкритих джерел

Популярний бренд одягу H&M випустив колекцію одягу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Речі прикрашені слоганами на кшталт Pride. Частина коштів від продажу піде на кампанію ООН проти гомофобії.

Лінійка називається Love for All. В капсульну колекцію увійшли футболки, куртки, кроп-топи, шорти, толстовки, шкарпетки і кепки. Всі вони прикрашені райдужної символікою, а на деяких речах є написи Pride (гордість), Equality (Рівність), Love (Любов) і United (Єднання). Всі речі з цієї серії – унісекс, йдеться у виданні Buro247.

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З колекції Love for All

 "Ми сподіваємося, що колекція Love for All допоможе всім прославляти любов і рівність", – зазначив Андреас Ловенстам, представник H & M.


З колекції Love for All

Капсульна колекція буде доступна в магазинах бренду з 24 травня 2018 року, а також на сайті H & M з 31 травня. 10% роздрібних продажів з колекції будуть пожертвувані на підтримку кампанії ООН Free and Equal проти гомофобії і трансфобії.


З колекції Love for All

Шорти, штани, худі, чорну футболку і сорочку можна буде придбати за 15 євро, свисток – за 5 євро, шкарпетки – по 3 євро, а рожева футболка обійдеться в 10 євро.


З колекції Love for All


З колекції Love for All

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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