Бренд H & M випустив колекцію на підтримку ЛГБТ-спільноти

Популярний бренд одягу H&M випустив колекцію одягу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Речі прикрашені слоганами на кшталт Pride. Частина коштів від продажу піде на кампанію ООН проти гомофобії.

Лінійка називається Love for All. В капсульну колекцію увійшли футболки, куртки, кроп-топи, шорти, толстовки, шкарпетки і кепки. Всі вони прикрашені райдужної символікою, а на деяких речах є написи Pride (гордість), Equality (Рівність), Love (Любов) і United (Єднання). Всі речі з цієї серії – унісекс, йдеться у виданні Buro247.

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З колекції Love for All

"Ми сподіваємося, що колекція Love for All допоможе всім прославляти любов і рівність", – зазначив Андреас Ловенстам, представник H & M.



З колекції Love for All

Капсульна колекція буде доступна в магазинах бренду з 24 травня 2018 року, а також на сайті H & M з 31 травня. 10% роздрібних продажів з колекції будуть пожертвувані на підтримку кампанії ООН Free and Equal проти гомофобії і трансфобії.



З колекції Love for All

Шорти, штани, худі, чорну футболку і сорочку можна буде придбати за 15 євро, свисток – за 5 євро, шкарпетки – по 3 євро, а рожева футболка обійдеться в 10 євро.



З колекції Love for All



З колекції Love for All